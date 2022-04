Nach Crash: Teamchef verteidigt Sebastian Vettel

Sebastian Vettel fiel in Melbourne bereits in der ersten Rennhälfte durch einen Crash aus. Es war nicht sein erster Abflug. Aston Martin-Teamchef Mike Krack sucht die Schuld nicht beim vierfachen Weltmeister.

Formel-1-Rückkehrer Sebastian Vettel hatte bereits im dritten freien Training auf dem Albert Park Circuit für Schrott gesorgt, und auch das Rennen beendete der Heppenheimer, der die ersten beiden WM-Läufe wegen seiner Covid-Erkrankung verpasst hatte, in der Streckenbegrenzung. Denn in Runde 23 geriet er ausgangs der vierten Kurve auf einen Randstein, worauf er die Kontrolle über seinen Dienstwagen verlor.

Auch Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll blieb nicht fehlerfrei, er musste wie Vettel in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Qualifying einen Unfall einstecken. Das Rennen beendete der Kanadier auf dem zwölften Platz.

Teamchef Mike Krack fasste nach dem Fallen der Zielflagge zusammen: «Das war ein schwieriges Wochenende für uns, wir hatten viele Schäden und es begann schon am Freitag mit dem kleinen Problem, das wir mit der Antriebseinheit hatten. Deshalb mussten wir diese Austauschen und dadurch haben wir nicht so viel Streckenzeit gehabt. Dann gab es natürlich auch die offensichtlichen Zwischenfälle auf der Strecke, die sicherlich jeder mitbekommen hat. Das hat uns viel Arbeit beschert.»

Auf Schuldzuweisungen verzichtete der 50-Jährige, im Gegenteil. Er betonte: «Zum Glück geht es Seb nach all den Zwischenfällen gut. Ich denke, wenn ein Fahrer wie er, ein vierfacher Champion, solche Probleme hat, dann hat das nichts mit dem Fahren zu tun. Schliesslich ist er das Auto schon gefahren, deshalb denke ich nicht, dass es etwas mit den zwei verpassten Rennen zu tun hat.»

«Jeder wird mir auch zustimmen, dass es ungewöhnlich ist, wenn Vettel so weit daneben liegt, wie er es an diesem Wochenende war. Er hat in Melbourne schon mehrmals gewonnen, und er hat das Auto bei den Testfahrten kennengelernt, deshalb wäre es zu einfach, sein Fehlen in den ersten beiden Rennen als Grund für die Abflüge zu sehen. Wenn man einen Fahrer von seinem Format hat, dann muss man sich wirklich anschauen, welches Material er bekommt. Wir müssen uns genau ansehen, was das Auto ihm bietet, welches Feedback er vom Auto bekommt», stellte Krack klar.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0