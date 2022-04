Nikita Mazepin: Immobilien in Italien beschlagnahmt

Ärger für Nikita Mazepin: Die italienischen Behörden haben einen Immobilienkomplex auf Sardinien beschlagnahmt, der dem Russen und seinem Vater Dmitry gehören soll. Es geht um mehr als 100 Millionen Euro.

Die Enttäuschung von Nikita Mazepin war gross, als die Teambesitzer Gene Haas im Zuge der Ukraine-Invasion beschloss, die Zusammenarbeit mit dem Russen und Sponsor Uralkali zu beenden. Der Bergbau-Konzern, an dessen Spitze Nikitas Vater Dmitry steht, hatte die Formel-1-Karriere des jungen Mazepin finanziert.

Im vergangenen Jahr bestritt der Rennfahrer aus Moskau seine erste Saison mit dem US-Rennstall an der Seite von Mick Schumacher. Und die Zusammenarbeit hätte in den nächsten Jahren fortgeführt werden sollen: Wie er unlängst bei einem Auftritt in der BBC-Sendung «Hard Talk» verriet, verfügte er über einen Vierjahresvertrag.

Dieser wurde am 5. März mit sofortiger Wirkung aufgelöst, worauf Mazepin und auch Uralkali ankündigten, rechtliche Schritte gegen den Rausschmiss zu prüfen. Der WM-Einundzwanzigste des Vorjahres kritisierte die Sanktionen gegen die russischen Athleten und rief eine Stiftung mit dem Namen «We Compete As One» ins Leben, die jenen Sportlern helfen soll, die das gleiche Schicksal ereilte.

«Ich bin mit den Sanktionen nicht einverstanden und habe bereits gesagt, dass ich mich dagegen wehren werde», erklärte Nikita, der zusammen mit seinem Vater auf die EU-Liste jener russischen Oligarchen aufgenommen wurde, die als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine sanktioniert werden.

Begründet wurde die die Aufnahme der beiden mit der Tatsache, dass Dmitry zum engsten Vertrauenskreis von Präsident Vladimir Putin gehört. Der ehemalige GP-Star wurde auch aufgeführt, weil er durch einen Vater «mit einem Geschäftsmann in Verbindung steht, der in einem jener Wirtschaftssektoren tätig ist, die eine wesentliche Einnahmequelle für die russische Regierung darstellen», heisst es in der entsprechenden Begründung.

Nun haben die italienischen Behörden auch einen Immobilienkomplex auf Sardinien beschlagnahmt, der dem Mazepin-Duo gehören soll. Der Wert der im Norden der Insel gelegenen Anlage soll 105 Millionen Euro betragen. Die Regierung in Rom bestätigte, dass die Immobilien auf dem Namen einer ausländischen Firma registriert sind, die mit Nikita und Dmitry Mazepin in Verbindung gebracht wird.

Mazepin ist nicht der Einzige, der ins Visier der italienischen Behörden geriet, insgesamt hat Italien Vermögen im Werkt von mehr als 800 Millionen Euro von russischen Oligarchen beschlagnahmt.



GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0