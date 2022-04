George Russell (Mercedes): «Besser geht das nicht»

George Russell in Melbourne

Nach drei WM-Läufen 2022 findet sich der 24-jährige Mercedes-Fahrer George Russel auf dem zweitem WM-Rang wieder – hinter Ferrari-Star Charles Leclerc. Russell erkennt einen Silberstreif am Horizont.

Der erste Podestplatz für George Russell als Mercedes-Werksfahrer kam eher unerwartet: Rang 3 beim Grossen Preis von Australien, mit einem Auto, das vom Engländer selber bezeichnet worden war als «das fünftschnellste im Feld, hinter Ferrari, Red Bull Racing, McLaren und Alpine».

In einer Medienrunde hat der 24-Jährige vertieft: «Klar ist der zweite WM-Zwischenrang eine angenehme Überraschung. Das spricht Bände darüber, welche gute Arbeit unsere Mannschaft leistet, uns ein zuverlässiges Auto hinzustellen.»

«Klar ist es richtig zu sagen, dass wir von Ausfällen profitierten. Aber um in diese Lage zu kommen, musst du ein standfestes Fahrzeug haben. Wir wissen auch, dass wir vom rohen Speed her nicht auf diesen WM-Zwischenrang gehören. Doch wir dürfen auch behaupten, dass wir wirklich aus jedem Rennen das Maximum herausgeholt haben – besser geht das nicht mit den Möglichkeiten, die wir haben, und für mich ist das ein Silberstreif am Horizont.»

Im Albert-Park gab es eine Situation, als Russell durch den Red Bull Racing-Renner von Sergio Pérez unter Druck geriet. George erhielt vom Kommandostand die Anweisung, bei einem Duell mit Pérez nicht die Reifen zu ruinieren und damit ein gutes Ergebnis aufs Spiel zu setzen.»



Russell findet: «Es ist nicht leicht, wenn du solch eine Anweisung bekommst. Denn als Racer willst du den Verfolger instinktiv hinter dir halten. Fakt aber ist: Hätte ich mich mehr gewehrt, dann hätten die Reifen noch mehr abgebaut. RBR hatte einfach das schnellere Auto an diesem Tag.»



Zum kommenden Grand Prix in Imola (24. April) sagt Russell: «Wir werden keine nennenswerten Updates am Wagen haben. Es wird eine Weile dauern, bis da etwas kommt.»



Die Priorität bei Mercedes-Benz derzeit: Das Auto besser verstehen und vor allem dem lästigen Porpoising entgegenwirken, dem Hüpfen des Autos auf den Geraden.





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0