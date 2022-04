Trost für Max Verstappen: Noch ist nichts verloren

Christian Klien und Philipp Eng, die österreichischen GP-Experten von ServusTV, sehen die Felle von Red Bull Racing nicht davonschwimmen – trotz Ausfällen von Max Verstappen in zwei von drei Rennen.

Im Rahmen der Live-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV wurde auch über das Formel-1-Rennen von Melbourne gesprochen. Dazu waren im Studio die GP-Experten Christian Klien (39) und Philipp Eng (32).

Nach dem zweiten Ausfall (Benzinleck) im dritten Rennen von Weltmeister Max Verstappen sagt Christian Klien: «Max hatte den austretenden Kraftstoff bereits gerochen, er hat sich am Funk nach einem seltsamen Geruch erkundigt. Sie haben ihn dann aufgefordert, das Auto nahe an einem Feuerlöscher abzustellen.»

«Das war für Red Bull Racing natürlich alles andere als positiv. Sie haben ein schnelles Auto, aber die Standfestigkeit muss schon stimmen.»

Ein Trost für Max Verstappen gemäss Klien: «Grundsätzlich ist der Wagen schnell, wenn auch in Australien nicht so schnell wie der Ferrari.»



Philipp Eng sagt zur Situation von Red Bull Racing: «Man wird jetzt die Köpfe zusammenstecken, um dem auf den Grund zugehen. Beim Punktesystem in der Formel 1 ist in Sache Titelverteidigung aber noch alles möglich. Ich kann mich erinnern, dass Vettel mal scheinbar aussichtslos zurücklag und dennoch Weltmeister geworden ist.»



Das war 2010. Damals lag Vettel sechs Rennen vor Schluss 31 Punkte hinter Fernando Alonso. Aber er wurde in Abu Dhabi Champion.





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0