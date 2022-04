Wegen Charles Leclerc, Ferrari: 100.000 Fans in Imola

Michael Schumacher im Jahre 2000 in Imola

Die Organisatoren des Grossen Preises der Emilia Romagna in Imola bestätigen: Das Rennen vom 24. April ist ausverkauft, 100.000 Fans werden kommen – viele wegen WM-Leader Charles Leclerc und Ferrari.

Der Ferrari-Effekt ist zurück: Als Stars wie Michael Schumacher, Kimi Räikkönen und Fernando Alonso für Ferrari fuhren, strömten die Fans nur so zu den italienischen GP-Orten Imola und Monza. In den vergangenen Jahren, als Ferrari in eine Krise schlitterte, liess das Interesse nach.

Aber jetzt, mit der neuen Rennwagengeneration und einem WM-Leader Charles Leclerc, ist Ferrari wieder ein Fan-Magnet: Die Organisatoren des Grand Prix der Emilia Romagna im Autodromo Enzo e Dino Ferrari melden stolz – das Rennen ist ausverkauft, am 24. April werden 100.000 Fans zugegen sein. Erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie und zwei Geisterrennen 2020 und 2021 darf wieder vor Zuschauern gefahren werden.

Der letzte Ferrari-Sieger in Imola: Michael Schumacher 2006. Der grosse Schumi konnte den damaligen Grossen Preis von San Marino sechs Mal gewinnen.

Ein Ferrari-Fahrer kommt als WM-Leader nach Imola. Leclerc lacht: «Das wird verrückt! Aber ich will gar nicht zu sehr über die WM-Führung oder gar einen Titel nachdenken, die Saison ist noch so lang. Wir werden das Rennen in Imola angehen wie jedes andere auch. Wir dürfen unsere Situation nicht verkopfen.»

«Ich weiss, wie es sich anfühlt, eine Meisterschaft anzuführen – aus den Nachwuchsklassen. Wir haben ein Auto, das schnell genug ist, um Rennen und vielleicht den Titel zu gewinnen. Jetzt liegt es an mir.»





GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0