Mercedes: Autos Hamilton und Russell nicht identisch

Unter einigen Hamilton-Fans herrscht Unmut, seit bekannt ist, dass der Mercedes-Rennwagen von Lewis Hamilton in Australien schwerer war als jener von George Russell. Aber dafür gibt es eine Erklärung.

Lewis Hamilton ist beim Grossen Preis von Australien auf Rang 4 ins Ziel gekommen, genervt von Kühlproblemen. Schon während des Rennens fiel aufmerksamen Hamilton-Fans auf, dass der Silberpfeil des siebenfachen Weltmeisters mit besonderen Sensoren gespickt war, jener von Russell aber nicht. Nach dem Grand Prix im Albert-Park begann zu kursieren, dass Hamilton nicht nur wegen der Kühlprobleme hinter Russell ins Ziel kam, sondern auch wegen eines schwereren Autos. Einige Fans wittern darin eine Benachteiligung.

In einem Mercedes-Video blickt Chefstratege James Vowles auch auf diesen Aspekt des Australien-GP zurück. Der Engländer erklärt: «Normalerweise hätten wir solche Sensoren im Training am Wagen, aber sicher nicht im Rennen. Aber es ist offensichtlich, dass dies für uns kein normales Jahr ist.»

Mercedes kämpft mit dem lästigen Effekt des Bouncings, und die Sensoren am Wagen von Hamilton waren für Bodenabstands-Messungen da. Vom Einsatz im Grand Prix erhoffen sich die Techniker zusätzliche Informationen, um diesem aerodynamischen Phänomen besser auf die Spur zu kommen.

Und was ist nun mit dem Gewicht und der Unstellung, die Autos seien nicht gleich? James Vowles kann die Fans beruhigen: «Es gibt in einem Rennwagen Tausende von Teilen, da sind zwei Renner grundsätzlich nie komplett gleich. Natürlich kann das zu einem unterschiedlichen Gewicht führen. Aber die Werte von der FIA-Waage zeigen – der Unterschied in Australien betrug wirklich nur ein paar Gramm.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0