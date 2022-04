Max Verstappen: «Der Körper muss das aushalten»

Formel-1-Champion Max Verstappen stellte sich im Rahmen des GP-Wochenendes in Australien einigen Fan-Fragen. Dabei verriet der Red Bull Racing-Star seine kulinarischen Vorlieben und seine Lieblingskurven.

Für Max Verstappen endete das Rennwochenende im Albert Park von Melbourne mit einer riesengrossen Enttäuschung: Der Niederländer musste seinen Red Bull Racing-Renner vor dem Fallen der Zielflagge am Streckenrand abstellen, weil die Technik nicht mitspielte.

Nach dem bitteren Aus sprach der 21-fache GP-Sieger Klartext, wirkte aber verhältnismässig gelassen, was er folgendermassen begründete: «Ich kann ja nichts dagegen unternehmen, es ist nun einmal so, und morgen ist ein neuer Tag.»

Genauso gelassen stellte sich der 24-Jährige für die Video-Reihe «Inside The Paddock» einigen Fan-Fragen, wobei er über seine Vorlieben bei Kurven sprach und auch die Frage beantwortete, welches Rennen ausserhalb der Formel 1 er am liebsten bestreiten würde.

Thomas: Welchen Streckentyp bevorzugst du, einen mit langen Geraden oder einen mit vielen engen Kurven?

Ehrlich gesagt gefallen mir die wirklich engen Ecken nicht so sehr, ich bevorzuge die richtig schnellen Kurven. Und die Geraden müssen auch nicht zu lange sein.

Ambra: Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du mit viel Speed unterwegs bist?

Mein Körper fühlt sich okay an. Natürlich wirken hohe g-Kräfte auf dich, wenn du unterwegs bist, aber dafür trainieren wir auch. Der Körper muss das also aushalten.

Wessel: Wenn du ein Rennen in einer anderen Motorsport-Serie bestreiten könntest, welches wäre das und warum?

Wenn ich mir ein Rennen aussuchen könnte, würde ich wohl das 24h-Rennen von Le Mans wählen, und dort wohl in der schnellsten Klasse antreten. Das wäre wirklich cool.

Andrei: Pizza oder Sushi?

Ich mag Pizza und mir gefällt auch Fleisch auf Sushi, aber wenn ich mich für eines der beiden Gerichte entscheiden müsste, wäre das definitiv Pizza.

Joao: Mein Sohn Alfonso hat soeben mit dem Kartfahren begonnen. Welchen Rat kannst du ihm geben?

Zuallererst jenen, Spass zu haben. Wenn man mit dem Rennfahren anfängt, geht es darum, viel zu fahren und eine gute Zeit zu haben. Dann sieht man, wie konkurrenzfähig und schnell man ist, und kann entsprechend weitermachen.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0