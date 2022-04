Minardi: Sebastian Vettel sollte in Rente gehen

Für Sebastian Vettel kommt in dieser Saison viel zusammen, Besserung ist nicht in Sicht. Ex-Minardi-Teamchef Giancarlo Minardi rät Vettel, aufzuhören.

Sebastian Vettel nahm dem dritten Rennwochenende in Australien kein Blatt vor den Mund. «Schlimmer kann es nicht werden», resümierte er nach dem ersten Einsatz nach seiner Corona-Zwangspause.

Es war ein Wochenende, an dem in seinem Aston Martin so ziemlich alles schiefging, was schiefgehen konnte. «Es ist mittlerweile so schlimm, dass man fast schon Mitleid hat», sagte Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher bei Sky. Mitleid mit einem viermaligen Weltmeister – schlimmer kann es tatsächlich kaum werden.

In Australien war bei Vettel von Anfang an der Wurm drin. Als der Motor zum Auftakt am Freitag abrauchte und sein Aston Martin im Training qualmte, griff Vettel zum Feuerlöscher, schnappte sich anschließend einen Scooter für die Rückfahrt zur Box und kassierte für die Aktion eine Geldstrafe.

Am Samstag verlor er im Training die Kontrolle über seinen bockigen Dienstwagen und rauschte in die Streckenbegrenzung. Sein Team konnte den Boliden in letzter Sekunde für eine schnelle Qualifying-Runde reparieren, mehr als Platz 18 war aber nicht drin. Und am Sonntag im Rennen flog Vettel dann erneut ab – und schied in der 23. Runde aus.

«Wir haben nun viele kaputte Teile und wir haben auch viele Bereiche, die wir verbessern wollen. Aber derzeit haben wir noch keine Lösungen dafür», sagte Vettel.

Das ehrgeizige Projekt von Milliardär und Mitbesitzer Lawrence Stroll erweist sich auch im zweiten Jahr als Rohrkrepierer, es läuft sogar noch schlechter als im Vorjahr, als es bei Vettel mit Gesamtplatz zwölf schon nicht gut lief. Aston Martin ist von Podien oder gar Siegen im Moment so weit entfernt wie Melbourne von Heppenheim. Und Vettel setzt inzwischen sogar seinen guten Ruf aufs Spiel.

Kumpel Timo Glock fragte in seiner Sky-Kolumne bereits, wann Vettel wohl die Geduld verliert.

Der frühere Minardi-Teamchef Giancarlo Minardi hat eine klare Meinung zur Zukunft Vettels. «Er hatte Pech, als er die ersten zwei Rennen wegen Covid verpasst hat, beim dritten ist er ausgeschieden», sagte der 74-Jährige der Corriere della Sera. Und gibt Vettel den Rat, aufzuhören: «Er sollte in Rente gehen. Er hat viel Geld, viele Titel gewonnen und er wird nie wieder gewinnen.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0