Jochen Rindt: Spezielles Programm zum Jubiläum

Anlässlich des 80. Geburtstages der viel zu früh verstorbenen Formel 1-Ikone Jochen Rindt zeigt der ORF am Montag, 18. April, eine Reihe von Leckerbissen aus dem TV-Archiv.

Jochen Rindt hätte am 18. April seinen 80. Geburtstag gefeiert. Der österreichische Formel-1-Weltmeister verunglückte am 5. September 1970 in Monza tödlich. Um die Sicherheitsstandards seines damaligen Fahrzeuges, den Lotus aus der Feder von Collin Chapman, wird bis heute diskutiert.

In der selben Saison wurde er noch posthum zum Weltmeister, da keiner der Gegner den Vorsprung aufholen konnte. Zum 80. Geburtstag der in Graz aufgewachsenen Rennlegende Rindt zeigt der ORF am Ostermontag im Programm von «Sport plus» ab 20.15 Uhr bis 21.45 Uhr eine Reihe von Schätzen aus dem Formel 1-Archiv und diverse Highlights aus der Karriere von Rindt.

Gezeigt werden die Bilder der Formel 1-Rennen in Zeltweg/Spielberg aus den Jahren 1964 und 1970. 1964 war übrigens das erste Rennen der Königsklasse auf österreichischem Boden.

Ebenfalls zu sehen gibt es den Jahresrückblick auf die Saison 1969. Bilder der Rennen aus Monaco, Deutschland, Südafrika und Österreich aus dem Jahr 1970. Rindt arbeitete vor und nach den Rennen als Reporter. Nach dem Rennen in Deutschland interviewte Rindt seinen schärfsten Widersacher Jacky Ickx. Aus Monza gibt es auch noch das letzte TV-Interview, das Rindt vor seinem Tod gegeben hatte.

Weiters auf dem Programm stehen Bilder vom 24-Stunden-Klassiker in Le Mans aus dem Jahr 1965. Um 22.15 Uhr gibt es auf ORF 2 noch die Dokumentation: «Jochen Rindt – Der Weltmeister aus Graz.»

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0