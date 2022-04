Anschiss von Ralf Schumacher: Davids wichtiger Faktor

David Schumacher wagt 2022 in der DTM einen neuen Karriere-Schritt. Ein wichtiger Faktor für David ist Vater Ralf Schumacher, der nicht nur Motivator, sondern auch Chefkritiker ist.

Als die Sprache auf seinen Vater kommt, muss David Schumacher lachen. «Ich habe eben erst wieder einen kleinen Anschiss kassiert», verrät der 20-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Er hat zwei Stunden Pause zwischen zwei Sessions bei den DTM-Testfahrten in Hockenheim, wir sitzen im Teamtruck, und Schumacher betont, dass das Verhältnis zu Papa Ralf von Offenheit geprägt ist.

«Er ist ein großer Teil meiner Karriere», sagt David. In gewisser Weise ist der frühere Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher nicht nur Vater, sondern auch Manager. Motivator. Ja, und eben auch Chefkritiker.

«So muss es weitergehen»

«Kritik gibt es immer. Wenn ich Erster werde mit einer halben Sekunde Vorsprung fragt er, warum es nicht eine Sekunde war», grinst David. Das sei aber auch gut so, «und so muss es auch weitergehen», so Schumacher.

Für ihn geht es 2022 erst einmal in der DTM weiter, wo er sich beweisen will, nachdem es nicht wie erhofft mit einem Formel-2-Cockpit geklappt hat. Ein konkurrenzfähiges ist schlicht zu teuer gewesen, denn dafür müsste Schumacher rund 2,5 Millionen Euro auf den Tisch legen.

Er lässt sich aber nicht unter Druck setzen, auch wenn eine gute DTM-Saison für seine Zukunft natürlich hilfreich ist. Konkrete Ziele setze er sich nicht, betonte er: «Ich gehe es sehr locker an. Und da ich noch keine Saison gefahren bin, gibt es auch keinen Druck von außen», sagt er.

Selbst der berühmte Nachname Schumacher, verbunden mit dem Umstand, dass Papa Ralf 180 Formel-1-Rennen fuhr, sein Onkel Michael der Rekordweltmeister ist und es Cousin Mick inzwischen auch in die Königsklasse geschafft hat, sorgen nicht für eine besondere oder zusätzliche Last.

Denn er kenne es mit dem Namen Schumacher nicht anders, sagt David: «Ich habe mich daran gewöhnt, ich habe von außen nie wirklich Druck gefühlt, den mache ich mir immer selbst». Oder eben der Papa, wenn es mal wieder einen Anschiss gibt.

