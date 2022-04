Charles Leclerc: «Gehen in die richtige Richtung»

Ferrari-Star Charles Leclerc weiss, dass es im Entwicklungsrennen nicht einfach sein wird, gegen Red Bull Racing zu bestehen. Der Monegasse erklärt, warum er diesbezüglich dennoch zuversichtlich bleibt.

In den ersten drei Rennen der Saison konnte sich zwei Mal ein Ferrari-Pilot durchsetzen: Charles Leclerc gewann sowohl den Saisonauftakt in Bahrain als auch den jüngsten GP in Melbourne. In allen bisherigen WM-Läufen drehte er auch die schnellste Rennrunde.

«Wir haben ein sehr starkes Auto, das sehr gut zu meinem Fahrstil passt und das ich auch schon sehr früh in der Saison verstanden habe. Ich denke, das ist sicherlich hilfreich», sagt der Rennfahrer aus Monte Carlo, der mit Blick auf die restliche Saison zuversichtlich bleibt.

Leclerc räumt zwar ein: «Natürlich wird es nicht einfach, bei der Weiterentwicklung mit Red Bull Racing mithalten zu können.» Gleichzeitig betont er auch: «Aber es werden die gleichen Leute an unserem Auto arbeiten, die dieses Fahrzeug auf die Räder gestellt haben und deshalb bin ich zuversichtlich.»

«Wir haben einige Weiterentwicklungen, die ans Auto kommen werden, und ich bin mir sicher, dass sie in die richtige Richtung gehen werden. Deshalb konzentrieren wir uns nicht zu sehr auf die anderen, wir schauen auf uns selbst und wir konnten in den vergangenen zwei Jahren deutliche Fortschritte bei der Verarbeitung jedes Rennwochenendes und beim Ausmachen der Schwächen machen. Wir konnten schnell reagieren, und das stimmt mich zuversichtlich», fügt der 24-Jährige aus Monaco an.

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0