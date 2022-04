F1: ServusTV berichtet live für Fans aus Österreich

Zwölf der 23 Saisonläufe werden bei ServusTV exklusiv im österreichischen FreeTV übertragen. Auch aus Imola berichten Andrea Schlager, Andreas Gröbl, Christian Klien, Nico Hülkenberg und Mathias Lauda live.

Charles Leclerc heisst der Mann der Stunde in der Formel 1. Vor allem von der Abgebrühtheit des Ferrari-Piloten ist ServusTV-Experte Christian Klien begeistert. «Wie clever er die Rennen anlegt, zeigt, dass er mittlerweile ausgereift und absolut bereit ist, um den Titel zu fahren», schwärmt der frühere GP-Pilot.

Auch im direkten Vergleich zum Teamkollegen kann der Monegasse überzeugen. «Carlos Sainz hat zwei sehr gute Jahre hinter sich und in der letzten Saison sogar mehr Punkte geholt als Leclerc. Aber jetzt, da er ein Auto hat, mit dem man Rennen gewinnen kann, kommt der Killerinstinkt von Leclerc durch. Das sind die Feinheiten, die Top-Fahrer ausmachen», ist sich Klien sicher.

WM-Leader Max Verstappen belegt derzeit zwar nur den sechsten WM-Zwischenrang, dennoch ist er ein ernstzunehmender Gegner für den WM-Leader, ist sich Klien sicher: «Man sieht ja, dass Red Bull Racing das Tempo hat, um vorne mitzukämpfen. Aber dazu muss man erst einmal ins Ziel kommen. Die Probleme waren aber nicht gravierend.»

Beim Heimspiel der Scuderia in Imola sind die Roten der Favorit. «Die Motivation wird noch grösser sein», glaubt der 39-Jährige. «Und Imola ist keine Highspeed-Strecke – in langsamen Kurven liegt der Ferrari besser», analysiert er. Zwar habe Red Bull Racing ein Update angekündigt. «Die Frage ist aber, wie gut es funktioniert.»

Auch dass die Formel 1 ihr erstes Sprint-Wochenende bestreitet, spielt Ferrari in die Hände, ist sich Klien sicher: «Du hast weniger Vorbereitungszeit. Und der Ferrari funktioniert auf allen Strecken, mit allen Reifen, unter allen Bedingungen.» Zudem sei das Überholen in Imola schwierig. «Wer sich am schnellsten auf die Strecke einstellt und vorne wegfährt, kann das Rennen kontrollieren.»

Gemeinsam mit Andrea Schlager wird sich Klien erneut aus der Boxengasse des Autodromo Enzo e Dino Ferrari melden. Kommentar und Analysen aus Imola kommen von Andreas Gröbl, Nico Hülkenberg und Mathias Lauda. Auf «ServusTV On» können die österreichischen Zuschauer am Rennsonntag bereits um 14.15 Uhr die Formel-1-Übertragung geniessen. Im TV beginnt die Vorberichterstattung am Sonntag eine halbe Stunde später.

