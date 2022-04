Pierre Gasly: «Es liegt noch Arbeit vor uns»

AlphaTauri-Routinier Pierre Gasly konnte in Melbourne zwei frische WM-Punkte erobern. Der Franzose weiss aber: «McLaren und Alpine waren sehr schnell.» Deshalb hofft er in Imola auf einen Schritt nach vorne.

Am Ende durfte sich Pierre Gasly beim dritten Kräftemessen auf dem Albert Park Circuit in Melbourne über den neunten Platz und zwei WM-Punkte freuen. Und das, obwohl der AlphaTauri-Pilot Pech hatte, weil das Safety-Car kurz nach seinem Boxenstopp zum Einsatz kam. «Das kostete mich fünf Positionen», seufzt er rückblickend.

Gleichzeitig macht sich der Franzose Mut: «Ich habe mich davon nicht beirren lassen und am Ende zwei Punkte erobert. Das ist zwar nicht viel, aber es ist wichtig, so oft wie möglich eine Top-10-Platzierung zu erobern.»

Gasly weiss: «Es liegt noch einige Arbeit vor uns, wir müssen etwas mehr Leistung finden, und genau das haben wir für Imola geplant. Denn McLaren und Alpine waren sehr schnell, deshalb haben wir im Qualifying nur Platz 11 erreicht, schliesslich sind da noch die Top-Teams vor uns. Das Mittelfeld ist hart umkämpft, deshalb müssen wir nicht so viel Performance finden, um uns zu verbessern.»

Zum anstehenden Team-Heimspiel in Imola sagt der 26-Jährige: «Es wäre natürlich schön, wenn wir dort einen weiteren Fortschritt erzielen können. Ich mag die Piste sehr, denn sie ist nicht nur in der Nähe unseres Werks, was alle zusätzlich motiviert. Sie ist technisch auch sehr interessant und mit ihren einzigartigen Kurven eine gute Herausforderung.»

«Ich bin dort immer gerne unterwegs und hatte in der Vergangenheit auch schon gute Qualifying-Ergebnisse erzielt, speziell in der Saison 2020, als ich vom vierten Startplatz losfahren durfte. Da das Überholen dort wegen der relativ engen Piste knifflig ist, müssen wir uns aufs Qualifying konzentrieren, bevor wir am Samstag das Sprintrennen absolvieren, in dem wir weitere wichtige Punkte sammeln können», ergänzt Gasly.

GP Australien

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:27:46,548 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +20,524 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +25,593

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +28,543

05. Lando Norris (GB), McLaren, +53,303

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +53,737

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +61,683

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +68,439

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +76,221

10. Alex Albon (T), Williams, +79,382

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +81,695

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +88,598

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Fernando Alonso (E), Alpine, +1 Runde

Out

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Motor

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Unfall

Carlos Sainz (E), Ferrari, Dreher





WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0