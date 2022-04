Max Verstappen: «Hoffen auf reibungsloses Wochenende»

In Melbourne musste Max Verstappen mit dem zweiten Ausfall im dritten Saisonlauf eine sehr bittere Pille schlucken. Der Niederländer erklärt, worauf es beim anstehenden Rennwochenende in Imola ankommt.

Formel-1-WM-Leader Max Verstappen belegt nach dem dritten Saisonlauf in Australien nur den sechsten Platz, denn auch in Melbourne sorgte die Technik für einen schmerzlichen Nuller. Der Red Bull Racing-Star ging bereits zum zweiten Mal leer aus, bereits beim Saisonauftakt in Bahrain hatte er eine bittere Pille schlucken müssen.

Der 24-jährige Niederländer erklärte hinterher, dass er noch nicht an die Titelverteidigung denken will, und auch vor der vierten WM-Runde in Imola betont er: «Wir nehmen im Moment ein Rennen nach dem anderen und werden sehen, wo wir am Ende stehen.»

Die Vorfreude auf die Rückkehr ins Cockpit ist entsprechend gross, nicht zuletzt, weil die GP-Stars in Italien das erste Sprint-Qualifying des Jahres austragen. Verstappen mahnt: «Es wird wichtig sein, das erste freie Training optimal zu nutzen, damit wir wissen, mit welcher Abstimmung wir das Qualifying am Freitag bestreiten müssen.»

«Das Team an der Strecke und im Werk in Milton Keynes arbeitet unglaublich hart, und wir hoffen, dass wir ein reibungsloses Wochenende haben und als Team ein paar gute Punkte einfahren werden», fügt der 21-fache GP-Sieger an.

WM-Stand Fahrer

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0