Fernando Alonso: «Hoffentlich sehen wir etwas Action»

Formel-1-Routinier Fernando Alonso begeisterte im vergangenen Jahr mit einem starken Auftritt im Sprintrennen von Silverstone. Nun steht der nächste Sprint an und die Vorfreude des Spaniers ist gross.

In Imola werden die Formel-1-Piloten das erste Sprint-Wochenende des Jahres bestreiten und zum ersten Mal werden die ersten Acht des Sprint-Qualifyings mit Punkten belohnt. Alpine-Pilot Fernando Alonso freut sich auf das Mini-Rennen, das die Startaufstellung für das Rennen am Sonntag bestimmt.

Der zweifache Weltmeister, der im vergangenen Jahr in Silverstone in wenigen Kurven vom elften Startplatz bis auf Position 5 vorgefahren ist und damit für Begeisterung gesorgt hat, sagt: «Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, dass in einigen Rennen das Sprint-Format gut funktioniert hat. Der Sprint in Silverstone war für mich ein besonders vergnügliches Rennen.»

«Auf der Strecke in Imola ist das Überholen schwierig, aber nicht unmöglich, deshalb hoffe ich, dass wir am Samstag und Sonntag ein bisschen Action erleben werden. In diesem Jahr sind an drei Wochenenden viele Punkte zu holen, und ich hoffe, dass wir dieses Wochenende zuschlagen können», ergänzt der 40-jährige Spanier.

Gefragt nach den Erfolgsaussichten bleibt Alonso aber vorsichtig: «Schwer zu sagen, wie gut wir abschneiden werden, denn die Leistungsdichte ist so hoch, dass wir wohl jedes Wochenende ein etwas anderes Kräfteverhältnis sehen werden. Wir haben bisher auf drei unterschiedlichen Streckentypen eine konstante Leistung gezeigt, was ein gutes Zeichen ist.»

