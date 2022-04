Pat Fry (Alpine): «Gewisses Risiko besteht» 21.04.2022 - 16:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Alpine-Technikchef Pat Fry

Alpine-Technikchef Pat Fry erklärt, warum das Team aus Enstone in Imola trotz des Sprint-Formats ein Upgrade dabei hat. Der Ingenieur verrät auch, was sich am Dienstwagen von Fernando Alonso und Esteban Ocon ändert.