Lewis Hamilton (Mercedes): «Wir haben noch viel Zeit»

Lewis Hamilton weiss, dass es angesichts der Mercedes-Schwächen in diesem Jahr besonders schwierig wird, den WM-Titel zu erobern. Die Saison will er aber noch nicht abschreiben, wie er betont.

Die ersten drei Formel-1-Rennen der Saison haben gezeigt: Mercedes hat in diesem Jahr deutlich mehr Mühe als in den vergangenen Jahren. Die Silberpfeil-Piloten Lewis Hamilton und George Russell kämpfen derzeit nicht um Siege, konnten aber dennoch schon Podestplätze einfahren. Der siebenfache Weltmeister wurde beim Saisonauftakt in Bahrain Dritter, sein Landsmann schaffte diese Glanztat beim jüngsten GP in Melbourne.

Russell konnte damit auf den zweiten WM-Zwischenrang vorrücken. Der 24-Jährige ist somit der erste Verfolger von WM-Leader Charles Leclerc, allerdings ist der Abstand gross: Ganze 34 Punkte beträgt der Vorsprung des Ferrari-Stars auf den Mercedes-Fahrer. Hamilton belegt mit 28 WM-Zählern den fünften Tabellenrang, sein Rückstand auf die WM-Spitze beläuft sich damit auf 43 Punkte.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff bezifferte die Chancen auf den WM-Titelgewinn von Mercedes denn auch nur mit nur 20 Prozent. Hamilton sagt dazu: «Ich bin kein Mathematiker, deshalb kann ich nicht wirklich sagen, wie gross der Prozentsatz ist. Es ist sicherlich knifflig, das wird ein schwieriges Unterfangen, soviel steht fest.»

Die Hoffnung will der 103-fache GP-Sieger aber noch nicht aufgeben: «Die Saison ist noch lang und wir haben in den vergangenen Jahren erlebt, dass im Laufe einer Saison noch viel passieren kann. Es stehen noch viele Rennen auf dem Programm und wir haben noch viel Zeit, um das Blatt zu wenden und das Auto zu verbessern, um das ganze Potenzial nutzen zu können. Und ich weiss, dass jeder im Team hart arbeitet, damit wir das auch schaffen.»

In Imola hofft er auf einen kleinen Fortschritt. «Jedes Mal, wenn ich ins Auto steige, hoffe ich auf eine Verbesserung, auch wenn es natürlich immer das gleiche Auto bleibt. Ich weiss aber, dass alle Teammitglieder während der Ostertage hart gearbeitet haben, um auch die kleinsten Fortschritte zu schaffen. Wir haben nichts Bahnbrechendes dabei, aber ich hoffe, dass wir hier einen kleinen Schritt nach vorne machen können», erklärt Hamilton.

WM-Stand Fahrer nach 3 von 23 Rennen

01. Leclerc 71 Punkte

02. Russell 37

03. Sainz 33

04. Pérez 30

05. Hamilton 28

06. Verstappen 25

07. Ocon 20

08. Norris 16

09. Magnussen 12

10. Bottas 12

11. Ricciardo 8

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure nach 3 von 23 Rennen

01. Ferrari 104 Punkte

02. Mercedes 65

03. Red Bull Racing 55

04. McLaren 24

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 13

07. Haas 12

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0