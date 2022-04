Sebastian Vettel: «Werde nicht die Seiten wechseln»

Am Rande der Strecke in Imola sprach Sebastian Vettel über seine Zukunftspläne und stellte klar: Er plant keine zweite Karriere als Formel-1-Reporter. Wie es weitergeht, hängt auch vom weiteren Saisonverlauf ab.

«Die Lage ist klar, mein Vertrag endet nach dieser Saison», stellte Sebastian Vettel in der FIA-Pressekonferenz in Imola trocken fest, als er auf eine mögliche Vertragsverlängerung angesprochen wurde. «Offensichtlich erleben wir nicht das Jahr, auf das wir alle im Team gehofft haben, zumindest hat sich der Saisonstart schwieriger gestaltet. Aber ich denke, es wäre schlecht, die Saison jetzt schon abzuschreiben, denn wir haben erst drei Rennen hinter uns und durch die neuen Regeln gibt es noch viele Dinge, die wir verbessern können, um die Performance des Autos zu verbessern.»

«Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten vieles lernen und verstehen können, und das wird wichtig bei der Bestimmung der Richtung sein, in die wir gehen werden», fuhr der vierfache Champion fort. Und zu seiner längerfristigen Zukunft sagte er: «Ich weiss nicht, wie diese aussieht, das hängt sicher davon ab, wie dieses Jahr laufen wird.»

Was wäre nötig, damit Vettel über 2022 hinaus in der Formel 1 unterwegs ist? «Ich hatte viele tolle Jahre, konnte um Titel kämpfen und viele Rennen gewinnen. Ich habe um Poles gekämpft und viele Podestplätze errungen und natürlich fühlte sich das toll an. Es ist auch kein Geheimnis, dass es sich anders anfühlt, wenn man nicht dazu in der Lage ist. Da muss man sich anders motivieren», lautete die Antwort des Heppenheimers.

«Einer der Faktoren bei der Entscheidung über die Zukunft wird sicher sein, wie vielversprechend die Zukunft aussieht und auch, wie bald ein Erfolg möglich ist. Ich bin ja physisch noch nicht alt und durchaus in der Lage, noch viele Jahre zu bestreiten, das war nie das Problem. Aber letztlich lautet das Ziel immer, um Podestplätze und Siege zu kämpfen. Derzeit sind wir weit davon entfernt, und es gibt viel zu tun. Aber auch das ist aufregend», ergänzte Vettel.

Eine mögliche Rückkehr zu Red Bull Racing hat er derzeit nicht auf dem Schirm. «Ich habe mit Christian Horner schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen», erklärte er mit Blick auf die entsprechenden Berichte. «Derzeit konzentriere ich mich auf das, was jetzt ist und auf den Berg, den wir erklimmen müssen. Das wird nicht in einem Tag oder einem Monat passieren, aber wir müssen nun die Richtung wählen, die wir einschlagen wollen. Das erfordert derzeit unsere ganze Aufmerksamkeit», betonte der 34-Jährige.

«Eines Tages kommt für uns alle der Zeitpunkt, an dem diese Reise endet und eine andere beginnen wird. Was immer das sein wird, weiss ich noch nicht. Aber ich werde definitiv nicht die Seiten wechseln und den Piloten Fragen stellen, denn ich glaube nicht, dass dies meine Stärke wäre. Es gibt viele Dinge, die in Frage kommen, und ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, bevor ich meinen aktuellen Vertrag unterschrieben habe. Wer weiss, da gibt es viele Ideen», offenbarte Vettel daraufhin.

1. Training, Imola, 22. April 2022

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,402 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:30,279

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30,867

04. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:32,439

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:32,988

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:33,012

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:33,160

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:33,365

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:33,611

10. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,262

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:34,615

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:35,104

13. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,420

14. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,502

15. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:35,625

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,033

17. Alex Albon (T), Williams, 1:36,461

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:36,464

19. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:37,450

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:39,698