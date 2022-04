Lewis Hamilton nur 15.: «Das sage ich lieber nicht» 22.04.2022 - 19:18 Von Mathias Brunner

© LAT Lewis Hamilton

Schallende Ohrfeige für das erfolgverwöhnte Mercedes-Team in Imola: Kein Auto in den Top-Ten, das hatte es in der Turbohybrid-Ära der Formel 1 noch überhaupt nie gegeben, Russell auf 12, Hamilton auf 15.