Max Verstappen (Red Bull Racing): «Es war grauenvoll»

Nach dem Sieg beim Imola-Sprint wird Max Verstappen vom besten Startplatz in den Grossen Preis der Emilia-Romagna gehen können. Der Red Bull Racing-Fahrer musste gegen Charles Leclerc geduldig sein.

«Es war grauenvoll», sagt Formel-1-Weltmeister Max Verstappen darüber, wie er in diesen Imola-Sprint gegangen ist. «Mein Start war wirklich fürchterlich. Ich liess die Kupplung kommen, aber ich hatte null Traktion, die Räder drehten einfach durch. So konnte Charles in Führung schlüpfen.»

Danach folgte der Red Bull Racing-Star dem monegassischen WM-Leader im Abstand von ungefähr 1,5 Sekunden. Max weiter: «Eine Weile befürchtete ich, dass mir Leclerc auf Nimmerwiedersehen davonziehen würde. Aber dann merkte ich, dass er Mühe mit seinen Reifen hat. Ich kam näher und witterte meine Chance.»

«Mit diesen Autos ist es wirklich so, dass du einem Gegner besser folgen kannst, aber wenn der Abstand weniger als eine Sekunde beträgt, dann spürst du die Luftwirbel dennoch, und das Überholen wird knifflig. Hier kommt DRS ins Spiel. Als ich nahe genug war, konnte ich den Heckflügel flachstellen.»

«Beim ersten Versuch lag ich nicht nahe genug, und ich musste abbrechen. Beim zweiten Anlauf hat das besser geklappt, und ich konnte vorbeigehen. Wir hatten einen heissen Tanz zur zweiten Kurve hin, aber letztlich war ich schneller, weil meine Reifen in einem besseren Zustand waren.»

«Der Sprint war wirklich ein Sprint, wir sind volle Kanne gefahren. Ich könnte nicht behaupten, dass ich meine Reifen geschont habe. Aber wir waren heute in Sachen Management der Walzen einfach besser. Ich musste ein wenig Geduld haben.»

Max Verstappen macht kein Geheimnis daraus: Er ist kein Fan von Formel-1-Sprints. «Daran hat sich heute nichts geändert, aber der Kampf mit Leclerc heute hat Spass gemacht.»





Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out: Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly, Unfall)