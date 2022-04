Lewis Hamilton (14.): «Kämpfen, um uns zu verbessern»

Lewis Hamilton konnte im Sprintrennen an Lance Stroll vorbeiziehen

Mercedes-Star Lewis Hamilton kam im Sprintrennen in Imola nicht über den 14. Platz hinaus. Er kreuzte die Ziellinie drei Positionen hinter seinem Teamkollegen George Russell, der den elften Rang erreichte.

Für Lewis Hamilton verlief das Sprintrennen nicht nach Wunsch. Der siebenfache Weltmeister legte von Startplatz 13 kommen deinen schwachen Start hin und fiel auf den 15. Platz zurück. Der Mercedes-Pilot konnte in der Folge zwar an Lance Stroll vorbeiziehen und damit eine Position nach vorne rücken. Doch weiter kam er nicht.

Der 14. Platz war natürlich nicht, was sich der Brite gewünscht hatte. Auf die Frage, welchen Nutzen das Sprintrennen für die Weiterentwicklung des Silberpfeils habe, erklärte er im «Sky Sports F1»-Interview kurz und trocken: «Wir konnten ein paar Daten sammeln. Wir arbeiten hinter den Kulissen sehr hart, aber es ist, wie es ist.»

«Wir haben es in diesem Jahr wohl nicht richtig hinbekommen und nun arbeitet jeder, so hart er nur kann, um das zu korrigieren», fügte der 37-Jährige an. «Das Team kennt die Situation, es hat schon einige schwierige Jahre erlebt und die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind schon seit 20 Jahren dabei.»

«Auch 2013 war nicht unser bestes Jahr, seither hatten wir aber ein paar grossartige Jahre», stellte Hamilton klar. «Aber ja, wir halten zusammen und versuchen, alle im Team zu motivieren. Diese Situation müssen wir nun einfach meistern. Wir kämpfen offensichtlich nicht um den Titel, aber wir kämpfen, um das Auto zu verstehen und um uns zu verbessern. Auf mehr können wir derzeit nicht hoffen», ergänzte er.

Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out:

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)

WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0