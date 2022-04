Toto Wolff: «Mercedes-Tiefpunkt, Titel unrealistisch»

Bei Mercedes-Fans keimte im zweiten freien Training leise Hoffnung: George Russell Schnellster, Lewis Hamilton auf Platz 4. Aber im Sprint erwiesen sich die Silberpfeile als erschreckend stumpf.

Das war ein Licht am Ende des Tunnels für viele Fans von Mercedes-Benz, Lewis Hamilton und George Russell: Bestzeit im zweiten freien Training in Imola für den jungen Russell, Rang 4 für Lewis Hamilton. Aber beim Sprintrennen im Autodromo Enzo e Dino Ferrari erwies sich das Licht am Ende des Tunnels als entgegenkommender Zug – Russell und Hamilton hatten keine Chance, sich unter die ersten Acht zu arbeiten und damit Punkte zu holen.

George Russell kam als Elfter ins Ziel, Lewis Hamilton nur auf Rang 14. Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagt: «Imola ist der Tiefpunkt der ersten vier Rennwochenenden, aktuell ist es für uns unrealistisch, über den WM-Titel nachzudenken.»

«Wir haben zwar eine Richtung, in die wir gehen müssen, um das Potenzial des W13 zu entfalten, aber wir haben gewissermassen den Schlüssel dazu nicht. Heute war der Wagen schlicht nicht schnell genug, um Gegner zu überholen.»

In der Imola-Qualifikation kam – erstmals seit Japan 2012 – kein Silberpfeil in die Top-Ten. Wolff: «Dieses Wochenende können wir glatt abschreiben. Das ist eine ernüchternde Erfahrung. Nun müssen wir am Sonntag froh sein, wenn wir Punkte erobern, und das entspricht natürlich hinten und vorne nicht unseren Erwartungen.»



«Wir müssen das alles als Lehrstunden hinnehmen, etwa bei der Art und Weise, wie Reifen besser aufgewärmt werden können. Wunder sollte von uns im Grand Prix keiner erwarten, auch wenn es möglich sein, muss einige Ränge gutzumachen.»





Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out: Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)





WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0