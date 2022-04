Formel-1-Sportchef Ross Brawn: «Es war ein Risiko»

Die Entscheidung, auf der Strecke von Imola den ersten Sprint des Jahres auszutragen, war mutig, wie Formel-1-Sportchef Ross Brawn einräumt. Die Wahl fiel dennoch aus gutem Grund auf dieses Rennwochenende, wie er betont.

Die Vergangenheit hatte gezeigt, dass Überholmanöver auf der vergleichsweise schmalen Bahn von Imola eine knifflige Angelegenheit für die Formel-1-Piloten waren. Dennoch entschieden sich die Formel-1-Verantwortlichen für die italienische Traditionsstrecke als Austragungsort für das erste Sprint-Wochenende in diesem Jahr.

Das hatte seine Gründe, wie Ross Brawn gegenüber «Sky Sports F1»-Technikexperte Ted Kravitz erklärte: «Es war ein Risiko, denn Imola hatte den Ruf, keine gute Überholstrecke zu sein. Aber wir haben in diesem Jahr die neuen Autos, in denen das Überholen erleichtert wird, und wir wollten beim ersten Europa-Rennen das Sprint-Format umsetzen, um alle noch einmal daran zu erinnern, worum es dabei geht.»

«Und wir wussten auch, dass wir hier in Imola am Freitag ein grossartiges Publikum haben würden. Deshalb dachten wir, dass es eine gute Wahl ist», ergänzte der 67-jährige Brite, der einst als technischer Direktor von Ferrari viele Erfolge mit der Scuderia und Michael Schumacher feierte.

Dass die Tifosi an der Strecke eine Enttäuschung erlebten, weil Charles Leclercs Reifen so stark abbauten, dass Max Verstappen schliesslich den Sprint-Sieg einfuhr, räumte Brawn ein. Er betonte aber auch: «Ferrari hat heute eine wichtige Lektion gelernt und in einem normalen Rennen wäre es ganz anders gelaufen, weil Charles an die Box abgebogen wäre. Es ist grossartig, dass man es beim Sprint gleich richtig hinbekommen muss, das ist eine ganz andere Herausforderung.»

«Der Reifenabbau war perfekt, denn damit ging diesmal alles auf. Aber als Ferrari wäre ich nicht allzu enttäuscht, denn durch den Sprint wissen sie jetzt, dass sie ein Problem haben. Und sie können versuchen, dieses in den Griff zu bekommen», stellte der Ingenieur klar.

Ergebnis Sprintrennen, Imola

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 30:39,567 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,975 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +4,721

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +17,578

05. Lando Norris (GB), McLaren, +24,561

06. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +27,740

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +28,133

08. Kevin Magnussen (DK), Haas, +30,712

09. Fernando Alonso (E), Alpine, +32,378

10. Mick Schumacher (D), Haas, +33,773

11. George Russell (GB), Mercedes, +36,284

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +38,298

13. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +40,177

14. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +41,459

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +42,910

16. Esteban Ocon (F), Alpine, +43,517

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +43,794

18. Alex Albon (T), Williams, +48,871

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,017

Out:

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo (Kollision mit Gasly)

WM-Stand Fahrer nach Imola-Sprint

01. Leclerc 78 Punkte

02. Sainz 38

03. Russell 37

04. Pérez 36

05. Verstappen 33

06. Hamilton 28

07. Ocon 20

08. Norris 20

09. Bottas 14

10. Magnussen 13

11. Ricciardo 11

12. Gasly 6

13. Tsunoda 4

14. Alonso 2

15. Zhou 1

16. Albon 1

17. Schumacher 0

18. Stroll 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

21. Vettel 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 116 Punkte

02. Red Bull Racing 69

03. Mercedes 65

04. McLaren 31

05. Alpine 22

06. Alfa Romeo 15

07. Haas 13

08. AlphaTauri 10

09. Williams 1

10. Aston Martin 0