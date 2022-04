Sergio Pérez (Red Bull Racing): Drei Rennen in einem

Beim Grand Prix der Emilia-Romagna sichert Sergio Pérez dem Red Bull Racing-Rennstall mit einer starken Fahrt den Doppelsieg. Der Mexikaner über sein Rennen: «Nach dem Reifenwechsel ging’s richtig los.»

Sergio Pérez hat in Imola genau das getan, wozu ihn Red Bull Racing engagiert hat: Er hat Leader Max Verstappen abgeschirmt, sich gegen WM-Leader Charles Leclerc wie ein Löwe gewehrt und als Belohnung seinen 17. Podestplatz in der Formel 1 errungen.

Der Mexikaner durfte zum zweiten Mal nach 2012 bei einem Grand Prix in Italien aufs Siegerpodest klettern: Damals wurde er mit Sauber in Monza sensationeller Zweiter.

Der erfahrene Mittelamerikaner sagt zu einem Rennen in Imola: «Mein Start war genial, Max und ich kamen wie gewünscht weg. Dann ging es darum, nicht nur auf der Bahn zu bleiben, was bei einigen nassen Stellen nicht einfach war; mit jeder Runde mehr spielte das Reifen-Management eine Rolle, weil du diese Intermediate-Walzen am Leben erhalten musstest.»

«Heute war es seltsam, wie drei Rennen in einem! Das zweite Rennen, wenn du so willst, begann mit dem Wechsel auf Trockenreifen. Und dann gab es gleich nochmals ein Rennen, als Charles Leclerc weiche Pirelli abholte und wir reagieren mussten, um ihn am Unterschneiden zu hindern.»

«Beim ersten Wechsel lag Leclerc kurz vor mir, aber ich war früher ab der Box gewesen und konnte ihn mit wärmeren Reifen wieder schnappen. Beim Wechsel auf die weichen Reifen war er schneller, wir reagierten, und dann musste ich die Ellenbogen ausfahren, weil er mir gefährlich nahe kam.»

«Es war einfach, heute einen Fehler zu machen. Wenn du dann bei solch tückischen Verhältnissen einen Doppelsieg sicherstellst, dann ist das ein tolles Gefühl.»



Wo erkennt der Mexikaner Unterschiede zwischen dem Ferrari und dem Auto von Red Bull Racing? Sergio: «Ferrari war in den langsamen Kurven hier erheblich schneller, wir hatten aber mehr Speed auf den Geraden.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1