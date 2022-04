Lewis Hamilton: «Nicht mehr im Titelkampf dabei»

Lewis Hamilton biss sich an Pierre Gasly die Zähne aus

Für Lewis Hamilton endete das Imola-Wochenende wie erwartet enttäuschend. Der Mercedes-Star musste sich mit dem 14. Platz begnügen. Er biss sich an AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly die Zähne aus.

Bereits im Imola-Sprint hatte Lewis Hamilton eine bittere Pille schlucken müssen: Der siebenfache Weltmeister nahm das Mini-Rennen am Samstag von Position 13 in Angriff und kreuzte die Ziellinie nach einem schwachen Start und 21 frustrierenden Runden auf dem 14. Rang. Damit war auch die Ausgangslage für das Rennen am Sonntag alles andere als einfach.

Der Mercedes-Star hatte auch am Sonntag kein Glück, er konnte nach dem Start zwar dank der Kollision von Daniel Ricciardo und Carlos Sainz auf den zwölften Platz vorrücken. Doch am Ende kam er auf Position 14 mit einer Runde Rückstand auf Rennsieger Max Verstappen ins Ziel.

Über viele Runden versuchte er, den vor ihm fahrenden Pierre Gasly zu überholen, fand aber keinen Weg am AlphaTauri-Piloten vorbei. Er steckte im DRS-Zug fest und konnte nicht vorbeikommen.

«Das war ein Wochenende zum Vergessen», fasste Hamilton hinterher im «Sky Sports F1»-Interview zusammen, und erklärte mit Blick auf die WM: «Ich bin sicherlich nicht mehr im Titelkampf dabei, soviel steht fest. Das steht ausser Frage, aber ich werde dennoch mein Bestes geben, um wieder nach vorne zu kommen.»

Auf die Frage, ob ein früherer Stopp hilfreich gewesen wäre, winkte der 37-Jährige ab: «Ich weiss nicht, um ehrlich zu sagen. Ich denke nicht, dass es einen grossen Unterschied gemacht hätte.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1