Charles Leclerc (Ferrari, 6.): «Ich war zu gierig»

Ferrari-Star Charles Leclerc war in Imola nach einem schwachen Start auf dem besten Weg, Rang 3 zu erobern, als er abflog. Am Ende musste sich der Monegasse mit dem sechsten Platz begnügen.

Die WM-Führung musste Charles Leclerc zwar nicht abgeben, dennoch war der Ferrari-Star nach dem Heimspiel seines Teams in Imola untröstlich. Denn das vierte Rennen des Jahres lief so gar nicht wie geplant für den ehrgeizigen Rennfahrer aus Monte Carlo. Erst fiel er beim Start von Position 2 auf den vierten Platz zurück. Dann konnte er sich an Lando Norris vorbeikämpfen und war lange als Dritter unterwegs, nur um in der Variante Alta einen Crash zu produzieren.

Leclerc hatte Glück im Unglück und konnte nach einem Besuch an der Box weiterfahren, fiel durch die Szene aber bis auf den neunten Platz zurück. Danach blieb ihm nichts anderes mehr übrig, als in den letzten zehn Runden Schadensbegrenzung zu betreiben. Er arbeitete sich an Kevin Magnussen, Sebastian Vettel und Yuki Tsunoda vorbei und kreuzte die Ziellinie schliesslich als Sechster.

«Dieser Dreher hätte heute nicht passieren dürfen», übte er sich daraufhin im «Sky Sports F1»-Interview in Selbstkritik. «Der dritte Platz war heute wohl das Maximum, uns fehlte das Tempo, um noch mehr zu schaffen und ich war zu gierig. Dafür habe ich einen hohen Preis bezahlt, denn ich habe im Vergleich zum dritten Platz sieben Punkte verloren.»

«Das sind sieben Punkte, die mir im Titelkampf am Ende sicher fehlen werden, so etwas darf nicht noch einmal passieren», ärgerte sich der 24-Jährige. Und mit Blick auf den WM-Fight gegen Red Bull Racing erklärte er: «Es ist sehr eng, und ich denke, so wird es auch für den Rest der Saison bleiben. Deshalb zählt jeder kleine Fehler, auch wenn es heute ein grosser Fehler war. Die Konsequenzen hätten aber schlimmer ausfallen können. Zum Glück sind es nur sieben Punkte, es hätte mehr sein können, deshalb muss ich in dieser Hinsicht sehr vorsichtig sein.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1