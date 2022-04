Lando Norris (McLaren/3.): «Kein schlechtes Gewissen»

Der Engländer Lando Norris hat in Imola wie 2021 einen Podestplatz errungen. Der McLaren-Pilot freut sich: «Das waren Verhältnisse ganz nach meinem Geschmack. Diesen Podestplatz haben wir uns verdient.»

McLaren war beim ersten Wintertest dritte Kraft, dann verlor der Traditionsrennstall ein wenig den Tritt. In Imola haben die Engländer zur früheren Stärke zurückgefunden, der dritte Rang von Lando Norris ist kein Kind des Zufalls.

Norris erreichte beim Grossen Preis der Emilia-Romagna seinen sechsten Podestplatz in der Formel 1, und in Italien scheint er jeweils in Bestform zu sein: Dritter in Imola 2021, Zweiter in Monza 2021, jetzt wieder Dritter in Imola 2022.

Lando sagt: «Diesen Podestplatz haben wir uns redlich verdient. Gewiss, wir haben auch wenig vom Missgeschick der Ferrari-Fahrer profitiert, aber wir haben in den letzten Wochen geschuftet, um den Wagen besser zu verstehen, und diese Arbeit beginnt sich nun auszuzahlen.»

«Wenn ich mir ansehe, wo wir beim Saisonauftakt waren und wo wir heute stehen, dann habe ich bei diesem dritten Rang kein schlechtes Gewissen. Das Team hat einen Top-Job gemacht, auch in der Art und Weise, wie wir heute mit diesen schwierigen Verhältnissen umgegangen sind.»



«Das Ergebnis ist durch zwei Faktoren zustandegekommen, erstens durch die Arbeit im Rennwagenwerk, zweitens durch die tückischen Verhältnisse heute, die uns in die Hände spielten. Ich liebe solche Mischverhältnisse, da scheine ich immer besonders gut zu fahren. Das war hier schon im vergangenen Jahr so.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1