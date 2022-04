George Russell: «Lewis Hamilton wird zurückschlagen»

George Russell war in Imola deutlich schneller als sein Teamkollege Lewis Hamilton unterwegs. Darauf will sich der junge Mercedes-Pilot aber nichts einbilden, wie er nach seinem vierten Platz betonte.

George Russell lieferte in Imola eine starke Leistung ab und sicherte sich von Startplatz 11 den vierten Rang und zwölf wichtige WM-Punkte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton musste sich hingegen mit dem 13. Platz begnügen, er war das gesamte Wochenende in Italien langsamer als sein junger Landsmann unterwegs.

Russell erklärte nach der Zielankunft bei «Sky Sports F1»: «Wir müssen zufrieden sein, dass wir bisher das bestmögliche Ergebnis erzielt haben, aber ob wir das Potenzial des Autos ausgeschöpft haben, steht auf einem anderen Blatt geschrieben. Ich denke, dass ich auch etwas Glück hatte. Trotzdem bin ich natürlich sehr glücklich mit dem vierten Platz.»

«Doch wenn wir unsere WM-Position halten wollen, dann müssen wir mehr Tempo finden», weiss der aktuelle WM-Vierte. «Wir wissen, welche Schwächen wir mit dem Auto haben, das ist einerseits das Porpoising und andererseits auch das Aufwärmen der Reifen. Und hier in Imola hatten wir das mit Abstand kälteste Rennen in diesem Jahr.»

Dass der siebenfache Weltmeister an seiner Seite im Qualifying vier Zehntel langsamer blieb als er selbst, will Russell nicht überbewerten: «Das Auto war das ganze Wochenende hindurch nicht im Arbeitsfenster, und dann ist es sehr, sehr schwierig, eine gute Runde hinzulegen. Lewis war unglaublich schnell, als wir etwas stabilere Bedingungen hatten, und auch wenn dieses Wochenende ein kleines Tief darstellte, so habe ich keinen Zweifel, dass er zurückschlagen und stärker denn je sein wird.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna (24. April 2022)

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0

WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1