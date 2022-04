Formel 1 bei RTL: Ernüchternder Zuspruch im Free-TV

Das vierte Saisonrennen der Formel 1 in Imola wurde auch von RTL übertragen. Der Zuspruch war allerdings nicht so groß wie im vergangenen Jahr.

Wie gut kommt die Formel 1 im Free-TV an? Imola gab eine erste Antwort auf die Frage, denn RTL zeigte das vierte Rennen des Jahres live. Normalerweise läuft die Motorsport-Königsklasse bekanntlich exklusiv bei Pay-TV-Sender Sky.

Die Quote ist eher ernüchternd. Im Durchschnitt verfolgten 2,93 Millionen den Sieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) im vierten Saisonrennen.

Der Kölner Sender kam damit allerdings auf einen starken Marktanteil von 18,7 Prozent beim Gesamtpublikum, in der Zielgruppe waren es 16,5 Prozent. In der Spitze sahen 3,21 Millionen Zuschauer zu.

Im Vergleich mit der vergangenen Saison blieb die Übertragung aus Imola allerdings hinter den absoluten Zahlen zurück. Vor gut einem Jahr hatten im Schnitt 4,16 Millionen Zuschauer eingeschaltet. 2020, als RTL noch alle Rennen zeigte, lag der Schnitt bei allen Rennen bei rund vier Millionen Fans.

Seit 2021 hält Sky die Exklusivrechte an der Königsklasse, vier Rennen pro Saison zeigt RTL. In diesem Jahr überträgt der Kölner Privatsender noch die Grands Prix in Großbritannien (3. Juli), den Niederlanden (4. September) und Brasilien (13. November).

Sky verzeichnete in Imola trotz der Free-TV-Konkurrenz einen Schnitt von 800.000 Zuschauern. Der Marktanteil war auch hier stark, er lag bei 11,5 Prozent.

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1