Max Verstappen mit Laureus: Weltsportler des Jahres

Zum vierten Mal hat ein Formel-1-Fahrer den Laureus-Award als Weltsportler des Jahres gewonnen: Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erhielt die Auszeichnung für seine WM-Saison 2021.

Grosse Ehre für Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: Im Rahmen einer digitalen Preisverleihung in Sevilla (Spanien) ist ihm der Laureus-Award verliehen worden, gewissermassen der Oscar der Sportwelt. Der Niederländer ist zum Weltsportler des Jahres gewählt worden, als fünfter Formel-1-Fahrer nach Michael Schumacher, Sebastian Vettel und Lewis Hamilton.

Max wurde per Videobotschaft zugeschaltet und sagte: «Ich fühle mich sehr geehrt über diese Auszeichnung, der WM-Titel war das Ergebnis sehr harter Arbeit und jahrelanger Vorbereitung. Ich bin unglaublich stolz.»



«Schon als Kind habe ich davon geträumt, die WM zu gewinnen. Als ich es dann geschafft hatte, sagte ich zu meinem Vater: 'Dafür haben wir all die Jahre gearbeitet, und jetzt sind wir hier – wir beide.’ Ich erinnerte mich an all die Jahre, die wir zusammen durch Europa gereist sind, immer dieses Fernziel vor Augen. Das werde ich nie vergessen.»

Bei der Wahl zum Weltsportler des Jahres 2021 setzte sich Verstappen gegen prominente Konkurrenz durch, darunter Tennis-Star Novak Djokovic, Bundesliga-Rekordtorschütze Robert Lewandowski, Football-Ikone Tom Brady, Schwimm-Star Caeleb Dressel und Marathon-Läufer Eliud Kipchoge.

Leer ging das Formel-1-Team von Mercedes aus, das als Mannschaft des Jahres nominiert war. Dieser Preis ging an die italienische Fussball-Nationalmannschaft.

Nominiert für Sportler des Jahres

Caeleb Dressel (USA), Schwimmen

Robert Lewandowski (PL), Fussball

Tom Brady (USA), American Football

Eliud Kipchoge (EAK), Leichtathletik

Max Verstappen (NL), Formel 1 (Sieger)

Novak Djokovic (SRB), Tennis

Nominiert für Mannschaft des Jahres

Fussball-Nationalmannschaft von Argentinien

Mercedes AMG Petronas F1 Team (D)

Damenfussball-Mannschaft von Barcelona (E)

Milwaukee Bucks (USA), Basketball

Olympische Turmsprung-Mannschaft von China

Fussball-Nationalmannschaft von Italien (Sieger)

Die Gewinner der Laureus World Sports Awards werden in einem zweistufigen Abstimmungsverfahren ermittelt. Zunächst wird anhand der Stimmen des Nominierungskomitees, das sich aus führenden Redakteuren, Print- und Fernsehjournalisten der Sportwelt aus mehr als 150 Ländern zusammensetzt (darunter auch von SPEEDWEEK.com), eine Auswahlliste mit sechs Kandidaten in verschiedenen Kategorien erstellt. Die Gewinner werden anschliessend von der Laureus World Sports Academy, einer hochkarätigen Jury aus 68 der besten Sportlerinnen und Sportler aller Zeiten, gewählt.



Die Laureus World Sports Awards wurden 2022 zum insgesamt 23. Mal vergeben.





Laureus-Sieger aus der Formel 1

Sportler des Jahres

2002: Michael Schumacher

2004: Michael Schumacher

2014: Sebastian Vettel

2020: Lewis Hamilton

2022: Max Verstappen



Mannschaft des Jahres

2006: Renault F1 Team

2010: BrawnGP

2018: Mercedes AMG Petronas F1 Team



Durchbruch des Jahres

2008: Lewis Hamilton

2010: Jenson Button

2015: Daniel Ricciardo

2017: Nico Rosberg



Preis für das Lebenswerk

2016: Niki Lauda