Charles Leclerc (Ferrari) zum Fehler: «Stimmt nicht»

WM-Leader Charles Leclerc verlor im Grossen Preis der Emilia-Romagna seinen Ferrari aus der Kontrolle – Mauerkuss, Boxenstopp, nur Sechster. Der Monegasse wehrt sich gegen Vorwürfe.

Einige Sätze über Charles Leclerc sind mir in den Sinn gekommen, als ich in Imola seinen Ferrari von der Bahn schlittern sah. Sein früherer Alfa Romeo/Sauber-Teamchef Fred Vasseur sagte zu mir: «Was macht einen Rennfahrer herausragend? Es dreht sich grundlegend alles um das gottgegebene Talent, dann aber auch darum, was du daraus machst und wie du an deine Aufgaben herangehst.»

Der Franzose weiter: «Ich kann mich an ein bestimmtes Rennen in der GP3 erinnern, da war Charles nachher sehr aufgebracht. Das Ergebnis war prima, er hatte eben gewonnen, die meisten anderen Fahrer wären mit sich selber sehr zufrieden gewesen. Nicht so Charles. Er sagte: ‘Heute bin ich nicht gut gefahren.’ Das habe ich nur mit einem anderen Piloten erlebt in meiner Karriere, mit Lewis Hamilton.»

Es gibt keinen grösseren Leclerc-Kritiker als Leclerc selber. Und nach seinem Fahrfehler beim Ferrari-Heimrennen in Imola ging der WM-Leader mit sich selber knallhart ins Gericht – er sprach von Dummheit, Gier, Unaufmerksamkeit.

Aber hatte der Patzer vielleicht einen anderen Grund? Spürt der 24-Jährige den Druck, erstmals WM-Leader und in einen Titelkampf verwickelt zu sein?

Leclerc im Rahmen seiner Medienrunde am Sonntagabend nach dem Grossen Preis der Emilia-Romagna: «Nein, das stimmt nicht. Jedenfalls glaubt ich nicht, dass dies eine Rolle gespielt hat. Natürlich stehen wir unter Druck, aber das war ja das ganze Wochenende über so, nicht erst im Grand Prix. Und vorher habe ich mir auch keine Fehler erlaubt. Daran lag es also meiner Ansicht nach nicht.»

«Ich verarbeite das wie immer – aus meinem Fehler etwas lernen und versuchen, das gleiche Missgeschick nicht nochmals zu machen. Ich bin Sechster geworden statt Dritter, ich habe sieben Punkte hergeschenkt. Mir ist klar, dass im WM-Kampf jeder Punkt zählt. Also werde ich mir so etwas nicht nochmals erlauben.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1