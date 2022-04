Ralf Schumacher über Imola: Vettel top, Hamilton Flop

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher schätzt die Imola-Leistungen der beiden Formel-1-Champions Sebastian Vettel und Lewis Hamilton ein. «Hamilton muss sich einige Fragen stellen.»

Reichlich Action im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola, auch Ralf Schumacher hat das Geschehen mit Spannung verfolgt. Der 46-jährige GP-Experte der deutschen Kollegen von Sky hat sich über das Erfolgserlebnis für Sebastian Vettel gefreut.

Der 180-fache GP-Teilnehmer Ralf Schumacher sagt: «In Imola wurde einmal mehr deutlich, dass Sebastian einfach ein guter Regenfahrer ist. Was mir aufgefallen ist: Der Aston Martin liegt im Regen besser als im Trockenen. Ich glaube nicht, dass Vettel im Trockenen unter die Top-Ten gefahren wäre. Das hat man ja auch im Sprint gesehen. Da lief es nicht so gut wie später im Rennen. Am Ende steht aber ein starker achter Platz zu Buche.»

Der WM-Vierte von 2001 und 2002 weiter: «Man darf dabei auch nicht vergessen, dass sein Teamkollege Lance Stroll mit Platz 10 überzeugen konnte. Da sieht man schon, dass das Auto etwas kann. Das war jetzt auf alle Fälle ein Lichtblick.»

«Ich denke, wenn sich Vettel und Stroll weiter ans Auto gewöhnen, werden die Ergebnisse stabiler und besser. Dennoch gehe ich davon aus, dass Imola in dieser Phase der WM eine Eintagsfliege war. In zwei Wochen geht es nach Miami. Da erwarte ich den Aston Martin nicht so stark – eine neue Strecke, die Temperaturen werden höher sein, alle Teams haben da ihre Probleme.»

Dann geht der sechsfache GP-Sieger Schumacher auf die Schmach für Mercedes-Star Hamilton mit Rang 13 ein: «Lewis muss sich fragen, wieso George Russell so viel schneller ist als er. Ein 13. Platz ist natürlich nicht der Anspruch von Hamilton. Er muss sich eingestehen, dass Russell gerade der bessere Fahrer ist. Geht das in den nächsten Wochen so weiter, wird es auch im Team spannend. Es könnte zu einer Veränderung der internen Rangfolge kommen.»



«Ich bin aber weit weg davon zu sagen, dass Hamilton den Absprung verpasst hat, seine Karriere zu beenden. Lewis ist nach wie vor einer der besten Fahrer im Feld. Allerdings verlangt das neue Fahrzeugkonzept, dass sich die Piloten umstellen. Hamilton ist das nicht so gewöhnt. Russell dagegen ist ein junger Fahrer. Die kommen damit scheinbar besser zurecht.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1