Gasly: Hamilton in Schach zu halten nicht schwierig

Mehr als 40 Runden lang hatte Pierre Gasly den siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton im Nacken. Er hielt den Briten ohne große Probleme in Schach.

Pierre Gasly hatte Lewis Hamilton lange im Blick. Mehr als 40 Runden lang. Denn der Brite hielt sich die ganze Zeit hinter dem AlphaTauri-Piloten. Ja, genau: Hamilton hatte in seinem Mercedes W13 keine Chance, an dem Franzosen vorbeizugehen – er biss sich die Zähne aus.

Wie war es für Gasly, den siebenmaligen Weltmeister in Schach zu halten? «Ich würde nicht sagen einfach, aber auch nicht so schwierig», so Gasly.

Es war ein wenig wie 2021 in Monaco, als Hamilton ebenfalls nicht an Gasly vorbeikam. «Er hat das Pech, dass er immer auf Strecken hinter mir hängt, wo man extrem schwer überholen kann», so der Franzose.

Freude verspürte Gasly aber keine, denn er hing auf dem zwölften Platz fest, der Zweikampf war einer um die goldene Ananas. Denn vor ihm war Alex Albon im Williams für Gasly ebenfalls unüberholbar.

Gasly: «Ich glaube, ich war genauso frustriert wie Hamilton. Aus irgendeinem Grund war es in diesem Jahr selbst mit DRS sehr schwer zu überholen. Er hing hinter mir, ich hing hinter dem anderen Auto, und das hing hinter dem Auto davor. Es war einfach ein Zug.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1