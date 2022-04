Russell und das heftige Hüpfen: Kampf mit dem Rücken

Mercedes leidet aus sportlicher Sicht ganz besonders unter dem sogenannten Bouncing. George Russell leidet inzwischen auch körperlich.

Der Mercedes hüpft – und bereitet den Verantwortlichen damit Kopfzerbrechen. Denn mit dem sogenannten Bouncing haben in der Formel 1 alle Team zu kämpfen, die Silberpfeile aber ganz besonders.

Das Bouncing ist auch der Hauptgrund für die schwierige sportliche Situation, denn Mercedes ist in der Königsklasse nur noch dritte Kraft – mit deutlichem Rückstand auf Red Bull Racing und Ferrari.

George Russell macht das Hüpfen seines W13 inzwischen sogar körperliche Probleme.

«Das Bouncing raubt einem wirklich den Atem. So extrem habe ich es noch nie erlebt», sagte Russell. «Dies ist das erste Wochenende, an dem ich mit meinem Rücken zu kämpfen habe. Es ist fast so, als ob ich Schmerzen in der Brust hätte, weil das Bouncing so stark ist. Aber da müssen wir durch, um die schnellsten Runden zu fahren.»

Russell weiter: «Ich hoffe wirklich, dass wir eine Lösung finden, und ich hoffe, dass jedes Team, das mit dem Bouncing zu kämpfen hat, eine Lösung findet, denn es ist für die Fahrer nicht zumutbar, damit weiterzufahren.»

«Wenn das Auto im richtigen Fenster ist und die Reifen im richtigen Fenster sind, fühlt sich das Auto - abgesehen vom Bouncing - wirklich gut an», so der Brite.

Für ihn zahlt sich das aus, er fuhr bislang immer in die Top fünf, er ist mit 49 Punkten starker Gesamtvierter. Sein Teamkollege Lewis Hamilton hingegen kommt mit dem hüpfenden Mercedes überhaupt nicht klar, er steht bei 28 Zählern und ist Siebter.

Er will Hamiltons schwachen Auftritt in Imola nicht überbewerten: «Das Auto war das ganze Wochenende hindurch nicht im Arbeitsfenster, und dann ist es sehr, sehr schwierig, eine gute Runde hinzulegen. Lewis war unglaublich schnell, als wir etwas stabilere Bedingungen hatten, und auch wenn dieses Wochenende ein kleines Tief darstellte, so habe ich keinen Zweifel, dass er zurückschlagen und stärker denn je sein wird.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1