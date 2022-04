Ralf Schumacher: «Das ist für Ferrari eine Tragödie»

Der langjährige GP-Fahrer Ralf Schumacher (46) zur Niederlage von Ferrari beim Heimrennen in Imola: Carlos Sainz schon kurz nach dem Start draussen, folgenschwerer Fehler von WM-Leader Charles Leclerc.

Die treuen Tifosi mussten am 24. April im Autodromo Enzo e Dino Ferrari sehr tapfer sein: Carlos Sainz wurde nach wenigen Sekunden des Grand Prix der Emilia-Romagna von Daniel Ricciardo weggeschubst, Charles Leclerc konnte das Tempo der Red Bull Racing-Piloten nicht mitgehen und verschenkte mit einem Dreher sieben Punkte.

Ralf Schumacher – WM-Vierter von 2001 und 2002 – stellt als GP-Experte der deutschen Sky fest: «Red Bull Racing hat das Wochenende dominiert. Max Verstappen und Sergio Pérez konnten nach Herzenslust angreifen und sind nicht zuletzt dank Verbesserungen am Wagen in einer eigenen Welt gefahren.»

Der 46-jährige Schumacher warnt aber: «Es wäre zu früh zu sagen, dass Ferrari da nicht mehr herankommt. Das Kräfteverhältnis kann sich in den kommenden Wochen auch wieder ändern. Nichtsdestotrotz war das Abschneiden für die Scuderia beim Heim-GP eine Tragödie. Die Möglichkeiten waren da. Nur haben beide Fahrer an diesem Wochenende zu viele Fehler gemacht.»

Der sechsfache GP-Sieger Schumacher zum Patzer von WM-Leader Leclerc: «Charles fuhr den Randstein am Eingang der Variante Alte zu direkt an. Er wollte zu viel in einer Situation, in der das überhaupt nicht nötig war. Er hätte besser akzeptieren sollen, den dritten Platz mit nach Hause zu nehmen, denn solche Einsicht ist auch ein Schlüssel zu einer Weltmeisterschaft. Leclerc und Sainz sind erfahrene, gutbezahlte Rennfahrer, die es nicht geschafft haben, über ein Rennwochenende fehlerfrei zu bleiben. Das ist frustrierend für das Team.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1