Falsche Taktik? Mattia Binotto (Ferrari) wehrt sich

Hat Ferrari beim Heimrennen in Imola gleich zwei Mal falsch gehandelt? Die Italiener hatten keine Verbesserungen am Wagen, zudem wird ihnen bei Leclerc ein strategischer Fehler unterstellt.

Der grosse Verlierer des Grossen Preises der Emilia-Romagna ist das grosse Ferrari: Carlos Sainz schon in der ersten Runde draussen (angeschubst von Daniel Ricciardo), Charles Leclerc nach einem Fahrfehler und Mauerkuss nur Sechster statt Dritter.

Viele Ferrari-Fans fragen sich: War es nicht ein Fehler, ohne Verbesserungen am Wagen nach Imola zu reisen? Und auch die Reifenstrategie bei Leclerc wird moniert.

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto nimmt dazu wiefolgt Stellung: «Gewiss, Red Bull Racing war in Imola stark, und sie hatten Entwicklungen am Wagen. Aber nur zwei Wochen zuvor in Australien hatten wir das beste Auto. Ich glaube, das wird zwischen uns und RBR von Rennen zu Rennen hin und her gehen, denn wir haben ein starkes Paket.»

«Was Verbesserungen angeht, so ist uns klar – wer am effizientesten entwickelt, wird in dieser Saison gute Chancen haben. Wir werden uns in Ruhe ansehen, was in Imola passiert ist und darauf aufbauen.»

Vor dem WM-Lauf in Italien hatte Binotto erklärt, es sei gescheiter, den konkurrenzfähigen Wagen noch besser zu verstehen als auf Biegen und Brechen Evo-Teile ans Auto zu packen.

Was ist mit dem Reifenwechsel von Leclerc? Ferrari holte den Monegassen in Runde 49 an die Box, um ihm weiche Pirelli-Reifen zu geben. Red Bull Racing reagierte und holte kurz darauf Pérez, dann Verstappen, ebenfalls an die Box. Ging es beim Reifenwechsel von Leclerc nur darum, sich vielleicht den Punkt für die beste Rennrunde zu schnappen?

Mattia Binotto: «Wir taten das nicht wegen der besten Rennrunde, sondern weil wir glaubten, mit diesem Vorgehen gegen Pérez die besten Chancen zu haben. Uns war klar, dass Red Bull Racing mit grosser Wahrscheinlichkeit reagieren würde, aber wir hatten in diesem Moment nichts zu verlieren.»

«Es war richtig zu versuchen, Pérez unter Druck zu setzen. Dann machte Leclerc leider einen Fehler. Aber so etwas kann passieren, wir sollten deswegen nicht den Kopf hängen lassen.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1