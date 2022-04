ServusTV: Dank Verstappen gute Quoten in Imola

Der österreichische Privatsender ServusTV darf sich auch nach dem Imola-Wochenende und dem Doppelsieg von Red Bull Racing (Max Verstappen vor Sergio Pérez) über guten Zuschauerzuspruch freuen.

Nach dem ORF-Slot beim Grossen Preis von Australien war dieses Mal in Österreich wieder der Privatsender ServusTV mit der Übertragung an der Reihe. Der Kanal aus dem Salzburger Red Bull Media House hatte sich für 2021 das Hauptrecht an der Formel 1 geschnappt und teilt sich dieses in einem Wechselspiel über eine Sublizenz mit dem ORF.

Durch die Formel 1 und WM-Anwärter Max Verstappen konnte ServusTV schon in der Saison 2021 starken Zahlen erreichen, die sonst meist nur mit außergewöhnlichen Ereignissen – zum Beispiel Top-Tennis mit Dominik Thiem oder der Fußball Champions League – möglich waren.

Am 24. April, beim vierten Saisonrennen in Imola, sahen den Sieg von Max Verstappen im Schnitt 630.000 F1-Fans bei ServusTV. Bei den Vorberichten ab 14.40 Uhr waren 419.000 Zuschauer dabei. Auch die Berichterstattung vom Sprint-Rennen am Samstag fand guten Anklang. Hier sassen im Durchschnitt 362.000 Zuschauer vor den TV-Schirmen.

Zum Vergleich: RTL schaffte es in Deutschland bei seinem ersten Aufschlag im Free-TV 2022 auf 2,93 Millionen Zuschauer. Im Vorjahr waren es freilich noch 4,16 Millionen. Die Zahlen von ServusTV sind im internationalen Vergleich und gewichtet nach der Einwohnerzahl (Deutschland hat zehn Mal so viele Einwohner wie Österreich) mehr als beachtlich.





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1