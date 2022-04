Valtteri Bottas: «Mercedes? Hätte ich nicht gedacht»

Der Finne Valtteri Bottas hat in Imola seine beste Leistung für Alfa Romeo gezeigt: Rang 5. Der zehnfache GP-Sieger wundert sich über die Ergebnisse seines früheren Stallgefährten Lewis Hamilton bei Mercedes.

Das darf sich sehen lassen: Valtteri Bottas wurde Sechster beim WM-Auftakt in Bahrain, Achter in Australien, Siebter im Imola-Sprint und dann toller Fünfter beim Grossen Preis der Emilia-Romagna. Fast hätte der 32-jährige Finne kurz vor dem Ziel sogar noch den viertplatzierten George Russell im Silberpfeil abgefangen.

Der zehnfache GP-Sieger aus Finnland sagt: «Das macht derzeit wirklich Laune. Wir hatten einen guten Speed. Nun wollen wir versuchen, noch mehr Tempo aus dem Wagen zu holen, um dieses schöne Niveau mindestens zu halten.»

Bottas wundert sich darüber, wie schwer sich sein früherer Stallgefährte Lewis Hamilton tut. Der WM-Zweite von 2019 und 2020 sagt: «Ich kenne die ganzen technischen Details nicht, also weiss ich nicht, was da schiefgeht. Ich höre nur, dass Hamilton hinter einer Reihe von Piloten festhing und nicht vorwärts kam. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen – wenn du in solch einem DRS-Zug festhängst, also in einer Reihe von Piloten, die alle ihren Heckflügel flachstellen, dann kommst du fast nicht vorbei.»

«George hatte es da mit einem tollen Start wohl einfacher. Das war der Schlüssel zu seinem guten Ergebnis. Aber ich bin sicher, wir werden schon bald einen Lewis in gewohnter Form erleben. Gleichzeitig muss ich zugeben – ich hätte nicht gedacht, dass es für Mercedes so schwierig werden würde.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1