Christian Horner: «Ferrari schlägt in Miami zurück»

Nach dem tollen Doppelsieg von Red Bull Racing beim Imola-GP bleibt Teamchef Christian Horner hübsch auf dem Boden. «Ich bin überzeugt, dass wir schon in Florida wieder ein ganz starkes Ferrari erleben.»

Doppelsieg für Red Bull Racing beim Grossen Preis der Emilia-Romagna im Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola, Max Verstappen vor Sergio Pérez. Hätten Sie gewusst, wann davor RBR das letzte Mal einen Doppelsieg feiern durfte? Es war in Malaysia 2016, mit Daniel Ricciardo vor Max Verstappen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freute sich am Sonntagabend in Imola mit seiner Mannschaft. «Das ist eine fabelhafte Reaktion auf unsere Schwierigkeiten in Australien, die ganze Truppe in England und Japan hat vorbildlich gearbeitet. Wir haben das Beste aus unseren Möglichkeiten gemacht.»

«Die Ausfälle in Bahrain und Australien waren schmerzhaft für Max, aber ich habe immer gesagt – diese Saison ist sehr lang, wir können das wettmachen. Aus dem Verlauf dieses Wochenendes hier dürfen wir viel Selbstvertrauen schöpfen.»

«Es war wichtig, dass wir den Rückstand auf Ferrari verringern. Aber für jeden Topf braucht es den richtigen Deckel – Ferrari hat ein tolles Auto und zwei sehr gute Fahrer, da muss bei uns schon alles stimmen, um sie zu bezwingen. Sie hatten in Imola Pech. Ich bin überzeugt, sie werden schon in Miami zurückschlagen. Es wird um Nuancen gehen, und das kann zwischen uns und Ferrari von Rennen zu Rennen mal so, mal so enden.»

«Ein ganz grosses Thema sind die Reifen. In Imola haben wir es geschafft, sie ist beste Arbeitsfenster zu bringen, in Australien hatten wir uns damit schwer getan. Leclerc hatte in Italien mehr Schwierigkeiten mit den Reifen als wir. Und das hat den Ausschlag zu unseren Gunsten gegeben, im Sprint wie im Grand Prix.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1