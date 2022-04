Adrian Newey: Duell mit Ferrari – was nun entscheidet

Die grossen Duelle der GP-Saison 2022 heissen Ferrari gegen Red Bull Racing und Charles Leclerc gegen Max Verstappen. Adrian Newey, Leiter von Red Bull Technology, spricht über die Herausforderung.

Der erfolgreichste Mann der Formel-1-Neuzeit ist nicht Lewis Hamilton oder Michael Schumacher, sondern Adrian Newey. Auf das Konto des besten Designers der Branche gehen in seinen Jahren bei Williams, McLaren und Red Bull Racing/Red Bull Technology insgesamt 21 WM-Titel! Seine Rennwagen haben mehr als 120 WM-Läufe gewonnen.

Vor einem Jahr stand die Formel 1 im Zeichen des Zweikampfs Max Verstappen gegen Lewis Hamilton oder Red Bull Racing gegen Mercedes-Benz. Nach Einführung der neuen Rennwagen-Generation hat sich das Bild geändert. Nun lautet das grosse Duell Ferrari gegen RBR oder Charles Leclerc gegen Verstappen.

Derzeit steht es bei den Konstrukteuren 124:113 für die Italiener, bei den Piloten hat der Monegasse Leclerc mit 86:59 die Nase vorn. Aber wie geht das in Miami und darüber hinaus weiter? Der 63-jährige Newey sagt im Podcast F1 Nation: «Wir hatten in Imola das schnellere Auto, in Australien hatten wir es gewiss nicht. Ich glaube, das wird so laufen wie im vergangenen Jahr gegen Mercedes – mal werden sie schneller sein, mal wir, je nach Pistenlayout. Das ist kaum vorherzusagen.»

«In Imola hatten wir unseren Wagen auf mehr Top-Speed auf den Geraden getrimmt, Ferrari war in einigen Kurven schneller. Die Rundenzeiten lagen auf Augenhöhe. Das Pendel kann hin- und herschwingen.»

Vor dem Hintergrund der Budget-Obergrenze (2022 bei 140 Millionen Dollar) muss ein Team überaus effizient entwickeln. Adrian Newey sagt: «Die Entwicklung ist so wichtig wie zuvor. Aber den Faktor des Kostendeckels gab es früher nicht. Du bist bei der Entwicklung also eingeschränkt. Einst hatten wir an jedem GP-Wochenende neue Teile dabei, das geht heute nicht mehr. Du wartest mit gewissen Evo-Teilen und bringst sie dann als Paket ans Auto.»

Die Königsklasse hat für Newey nichts von ihrer Faszination verloren. «Eines Tages hat mir Frank Williams gesagt, kein Mensch in der Formel 1 sei wettbewerbsorientierter als ich, da war ich Anfang 30. Zunächst fand ich das fast ein wenig beleidigend, aber nachdem ich ein wenig darüber nachgedacht hatte, sah ich es als sehr schönes Kompliment. Design und Ingenieurswegen sind meine Leidenschaft, ich liebe es, mit meinen Technikerkollegen und den Fahrern zu arbeiten. Die Formel 1 ist eine einmalige Mischung aus Sport und Technik, dieser Wettkampf von Menschen und Maschinen ist faszinierend. Da kommt nur noch der America’s Cup halbwegs heran.»

Wie sieht Newey das kommende Rennen in Miami? «Wir üben das im Simulator, aber oft stimmen Rauheit der Pistenoberfläche oder die Form der Randsteine nicht perfekt, und das kann dich bei der Simulation beeinträchtigen. Das haben wir zuletzt bei der Melbourne-Sim und dann am richtigen GP-Wochenende erlebt. Ich bin also da lieber etwas zugeknöpft.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1