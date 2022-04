Nicholas Latifi: Der schlechteste Formel-1-Fahrer?

Nicholas Latifi: Crash in Saudi-Arabien

Der Kanadier Nicholas Latifi liegt in der WM-Zwischenwertung auf dem letzten Platz. 2021 konnte er George Russell einige Male die Stirn bieten. Williams-Teamchef Jost Capito sagt, was mit dem Kanadier los ist.

Wo ist das Selbstvertrauen von Nicholas Latifi hingekommen? Der 26-jährige Kanadier steht nach vier Saisonrennen 2022 punktelos auf dem letzten WM-Rang, nach drei 16. Rängen (Bahrain, Australien und Emilia-Romagna) und zwei Crashes am GP-Wochenende von Saudi-Arabien (siehe Bild) ohne Zielankunft.

In den Trainings fällt der Siebte des Ungarn-GP 2021 immer wieder dadurch auf, dass er Kollegen im Weg steht oder Dreher zeigt. Und das ist der gleiche Fahrer, der im vergangenen Jahr dem hoch eingeschätzten George Russell einige Male Paroli geboten hatte.

Zum Vergleich 2022: Alex Albon wurde dank einer reifenschonenen Fahrt Zehnter in Australien, der Thai-Brite belegte zudem in Imola Rang 11 und wurde 13. in Bahrain.

«Letztlich ist Formel 1 eine Kopfsache», sagt Williams-Teamchef Jost Capito. «Latifi kann schnell fahren und das Niveau von Albon halten, da bin ich mir ganz sicher. Das neue Auto ist etwas kniffliger zu fahren als jenes von 2021.»

«Wenn du ein paar Mal neben der Piste warst, dann geht das aufs Selbstvertrauen. Aber Nicholas weiss, dass das ganze Team hinter ihm steht.»

Sind die Schwierigkeiten des Sohnes von Milliardär Michael Latifi (Lebensmittelkonzern Sofina) vielleicht eine Nachwirkung des WM-Finales von Abu Dhabi 2021? Damals war ein Unfall des Williams-Piloten Auslöser jener Safety-Car-Phase, die es Max Verstappen ermöglichte, sich auf Leader Lewis Hamilton zu werfen und Weltmeister zu werden. Danach erhielt der junge Latifi Morddrohungen und musste unter Personenschutz gestellt werden.



Jost Capito meint: «Ja, die ganzen Schmähungen und Drohungen auf den sozialen Netzwerken haben ihm damals sehr zugesetzt. Wir haben mit ihm gearbeitet, um das zu verarbeiten. Er muss mit so etwas umgehen lernen, und dabei ist er auf einem guten Weg.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1