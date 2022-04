Mick Schumacher-Teamkollege Magnussen: «Ärgerlich»

Kevin Magnussen, Haas-Stallgefährte von Mick Schumacher, hat im Imola-Sprint Rang 8 erobert und wurde im Grand Prix Neunter. Aber der Däne sagt, wieso er an seinem Rennen wenig Freude hatte.

Haas hat sich mit Kevin Magnussen im Mittelfeld eingenistet. Der Formel-1-Rückkehrer hat sein Punktekonto am Wochenende des Grossen Preises der Emilia-Romagna um drei Zähler erweitert und ist mit 15 Punkten derzeit WM-Zehnter. Zur Erinnerung: Mick Schumacher steht mit leeren Händen da.

Aber so richtig zufrieden ist Magnussen mit seinem Imola-Einsatz nicht, denn zu Beginn des Grand Prix lag er auf dem sensationellen fünften Rang. Nach dem vierten WM-Lauf sagt der 29-Jährige: «Vielleicht war das für die Fans ein interessantes Rennen, aber für mich war das sehr ärgerlich – denn ich war nur am Verteidigen und Zurückfallen.»

«Ich habe den Eindruck, ich stand ein Wochenende lang mit dem Rücken zur Wand. Gleichzeitig hatten wir uns in der Qualifikation mit Rang 4 eine hervorragende Ausgangslage geschaffen, und ich glaube nicht, dass ich im Sprint oder Rennen arg viel mehr hätte herausholen können.»

«Gut, es gab ein kurzes Problem beim Boxenstopp im Grand Prix, so dass da vielleicht der achte Platz flöten ging. Aber so etwas kann passieren, und es bringt nichts, darüber zu jammern. Wir haben erneut gepunktet, und so soll es in Miami weitergehen.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1