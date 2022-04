Toto Wolff ist froh: Schnapsidee für Miami verworfen

Fahrerparade in Melbourne 2022

Beim Grossen Preis von Miami sollte es etwas völlig Neues geben: eine Parade der Teamchefs! Toto Wolff von Mercedes ist froh, dass dieser Einfall still und leise in einer Schublade verschwunden ist.

Klotzen statt Kleckern: Beim ersten Grand Prix von Miami wollen die Organisatoren grosses Kino bieten, und ein Teil davon sollte etwas sein, das wir bislang noch nie gesehen haben – eine Parade vor dem Rennen nicht nur der Formel-1-Piloten, sondern auch der Teamchefs!

Das erzeugte auch bei den Fahrern das eine oder andere Kichern. Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo dazu: «Ich will den Teamchefs gegenüber nicht respektlos sein, aber der Gedanke an eine Parade ist schon etwas schräg, nicht? Ich will ihnen ja nicht einen Moment der Glorie wegnehmen, aber ich fand das schon ein wenig übertrieben.»

Ein Blick in den Wochenende-Ablauf von Miami zeigt: Von einer Parade der Teamchefs ist nichts zu sehen. Die Zuschaustellung von Toto Wolff, Christian Horner, Mattia Binotto & Co. wanderte ganz tief in einer Schublade verworfener Einfälle – zweifellos nachdem die Chefs klargemacht haben, dass sie darauf nicht besonders scharf sind.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff ist erleichtert: «Ich finde nicht, dass es eine solche Veranstaltung geben sollte, mit Teamchefs, die in die Menge winken. Damit wir uns nicht falsch verstehen – ich liebe die Fans, aber für mich sollen die Fahrer im Scheinwerferlicht stehen. Sie sind die Athleten, sie sind gewissermassen die Gladiatoren, doch nicht wir.»

Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1