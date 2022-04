Formel-1-CEO Domenicali: Rat für Sainz (Ferrari)

Der Spanier Carlos Sainz begann die Saison fabelhaft: Zweiter in Bahrain, Dritter in Saudi-Arabien. Seither ist aber der Wurm drin. Nun bekommt er von Formel-1-Geschäftsleiter Stefano Domenicali einen Rat.

Es hatte alles so gut begonnen: Carlos Sainz sicherte als Zweiter des WM-Auftakts in Bahrain Ferrari einen Doppelsieg, Charles Leclerc gewann und liegt seither in Führung des Klassements. In Saudi-Arabien wurde Sainz solider Dritter. Dann aber geriet Sand ins Getriebe – Dreher in Melbourne, Ausfall auch in Imola, als Carlos von Daniel Ricciardo ins Kiesbett geschubst wurde. Der 27-jährige Madrilene ist auf den fünften WM-Zwischenrang zurückgefallen und braucht in Miami ein Erfolgserlebnis.

Der frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali (56) aus der GP-Stadt Imola ist heute Geschäftsleiter der Formel 1. «Aber Ferrari trägst du auf immer im Herzen», gibt er zu. Er sagt gegenüber RAI2 zur Lage von Sainz: «Solch eine Situation muss psychologisch angepackt werden.»

«Carlos ist ohne jeden Zweifel ein hochbegabter Fahrer, die Berührung mit Ricciardo auf rutschiger Bahn war unglücklich. Aber genau diese Situationen erfordern Fingerspitzengefühl. Wenn du nicht gut damit umgehst, dann kann das zu Schwierigkeiten führen.»

«Sainz hat vor dem Imola-Wochenende für zwei weitere Jahre bei Ferrari unterschrieben. Von daher gibt es also für ihn keinen Druck. Er muss einfach die Ruhe bewahren, dann kommen die gute Ergebnisse wieder, da bin ich mir ganz sicher.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1