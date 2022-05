Grand Prix Miami: Live Ticker-Action bis in die Nacht

Wegen der Zeitverschiebung zu Florida wird der Grosse Preis von Miami zu einem Rennwochenende, das Action bis nach Mitternacht garantiert. Wir berichten aus der pulsierenden Stadt mit unserem Live-Ticker.

Die Formel 1 vor dem ersten WM-Lauf in Miami: Die Amerikaner werden ohne jeden Zweifel alle Register ziehen, was ihr Können in Sachen Unterhaltung bietet. Europäische Fans aufgepasst: Wegen der Zeitumstellung von sechs Stunden zu Florida beginnen Trainings und Rennen zu ungewohnten Zeiten.

Das erste freie Training am Freitag, 6. Mai, wird lokal um 14.30 freigegeben, das ist bei uns in Europa schon 20.30 Uhr. Das zweite Training folgt dann am gleichen Tag um 23.30 unserer Zeit.

Für Samstag vormerken – drittes Training um 19.00 Uhr und Quali dann um 22.00 Uhr (in Miami 16.00 Uhr). Natürlich werden wir schon mit unserem beliebten Live-Ticker aus Florida berichten. Das Gleiche gilt dann auch fürs Rennen, das um 21.30 Uhr europäischer Zeit gestartet wird (Miami 15.30), auf einem aufregenden Kurs rund um das Hard Rock-Stadion.

Einen besonderen Leckerbissen serviert Sky: Am Freitag wird auf zahlreiche Grosse Preise auf US-amerikanischem Boden eingegangen, in Dallas, Detroit, Austin, Las Vegas und Phoenix!

Hier die wichtigsten Sendetermine in der Übersicht.





Grand Prix von Miami im Fernsehen

Freitag, 6. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2016

02.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2017

04.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2019

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

06.30 Sky Sport F1 – Imola-GP Analyse

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2021

09.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Emilia-Romagna

11.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Las Vegas 1981

11.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Dallas 1984

12.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1985

13.15 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1986

14.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1987

14.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1989

15.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1990

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.45 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

19.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.30 Erstes Training

22.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.25 ServusTV – Erstes Training

23.30 Zweites Training



Samstag, 7. Mai

00.30 ServusTV – Zweites Training

02.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

16.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00 Drittes Training

20.15 ServusTV – Drittes Training

21.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

21.20 ServusTV – Vorberichte Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analysen

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying



Sonntag, 8. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

14.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.20 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

19.00 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Miami-GP

20.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

20.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 Grosser Preis von Miami

23.10 ServusTV – Analyse

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.40 ORF1 – Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

00.30 ORF1 – Miami-GP Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

01.00 Sky Sport F1 – Miami-GP Wiederholung

03.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook