Schumacher-Teamkollege Magnussen: «Das ist neu»

Nach drei Punktefahrten in vier Rennen liegt Haas-Fahrer Kevin Magnussen auf dem zehnten WM-Zwischenrang. Grund dafür ist auch die hervorragende Zusammenarbeit mit seinem Stallgefährten Mick Schumacher.

Vor dem Grossen Preis der Emilia-Romagna hat Haas-Pilot Kevin Magnussen offen über das Verhältnis mit seinem Teamkollegen Mick Schumacher gesprochen: «Obwohl Mick erst ein Jahr Formel-1-Erfahrung besitzt, macht er das sehr gut, er ist ein intelligenter Bursche. Ich versuche, Mick gegenüber sehr offen zu sein. Ich bin nicht der Ansicht, dass ich etwas zu verbergen habe.»

«So fühle ich mich zum ersten Mal mit einem Stallgefährten in der Formel 1. Ich bin nicht gestresst. Wenn ich ihm helfen kann, dann hilft das dem Rennstall und damit auch wieder mir.»

«Ein so offener Umgang zwischen Teamkollegen ist selten in der Formel 1. Einige Piloten sind zu stolz, um etwas zu fragen, andere wollen keine Informationen teilen, wieder andere fürchten sich davor, eine Schwäche zu zeigen. Mick ist das alles egal.»

«Aber dieses veränderte Zusammenspiel hängt auch mit mir zusammen. Ich bin entspannter als früher, und wenn er mal schneller ist als ich, dann kann auch ich daraus etwas dazulernen. Und genau so bringen zwei Fahrer ein Team vorwärts.»

Kevin Magnussen ist bei vier bisherigen WM-Läufen drei Mal in die Top-Ten gefahren: Sensationeller Fünfter in Bahrain, Neunter in Saudi-Arabien, erneut Fünfter in Imola, dazu ein achter Platz beim Sprint in der Emilia-Romagna. Das ergibt WM-Zwischenrang 10, und der 29-jährige Däne vertieft im Formel-1-Podcast Beyond the Grid: «In den vergangenen zwölf Monaten ist viel passiert – ich fuhr in Amerika Rennen, mit der Formel 1 hatte ich eigentlich abgeschlossen, und ich bin Vater geworden. Das trägt alles dazu bei, dass ich anders an meine Aufgaben herangehe als früher.»



«Was die Formel 1 betrifft, so war ich nur ein Jahr weg, aber es fühlte sich zunächst an wie zehn Jahre. Im Auto selber jedoch war die Wahrnehmung eine ganz andere – da hatte ich den Eindruck, ich sei nie weg gewesen.»



«Wenn du Vater wirst, dann verschiebt das die Prioritäten in deinem Leben. Zuvor stand die Formel 1 im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und mein Gefühl für Glück war an die Königsklasse gebunden. Heute ist die Formel 1 noch immer wichtig, aber nichts ist wichtiger als die eigene Familie.»



«Vielleicht kann ich diese Phase meiner Karriere mehr geniessen, weil ich ohne Furcht antrete. Nochmals Formel 1 fahren zu dürfen, das kam unerwartet, ich sehe es als Geschenk. Ich hatte mit diesem Kapitel eigentlich abgeschlossen. Umso mehr kann ich es jetzt geniessen. Ich bin viel entspannter als zuvor, ich vertraue auf meine Fähigkeiten und bin unbelastet von Sorgen. Ich weiss, ich gebe mein Bestes, und wenn das eines Tages nicht mehr gut genug sein sollte, dann sei es eben so.»





Ergebnis Grand Prix der Emilia-Romagna

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:32:07,986 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +16,527 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +34,834

04. George Russell (GB), Mercedes, +42,506

05. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +43,181

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +56,072

07. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +61,110

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +70,892

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +75,260

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1 Runde

11. Alexander Albon (T), Williams, +1 Runde

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1 Runde

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +1 Runde

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +1 Runde

Out: Fernando Alonso (E), Alpine (Seitenkasten beschädigt)

Out: Carlos Sainz (E), Ferrari (Dreher)





WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1