Lewis Hamilton: «Miami-GP wird nervenzerfetzend»

Der siebenfache Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat in den USA viele Siege errungen. Vor der GP-Premiere Miami war der Mercedes-Star zu Gast in der beliebten Sendung «Good Morning America» von ABC.

Das Timing könnte nicht besser sein: Die Netflix-Serie «Drive to Survive» hat sich als Popularitäts-Turbo für die Formel 1 in den USA erwiesen, am 8. Mai findet der erste WM-Lauf von Miami statt. Die 250.000 Tickets waren in wenigen Stunden verkauft.

Vor seinem GP-Wochenende rund ums Hard Rock-Stadion im Stadtteil Miami Gardens wurde der 103-fache GP-Sieger Lewis Hamilton in die TV-Sendung «Good Morning America» eingeladen, die seit 1975 auf ABC ausgestrahlt wird.

«Miami ist für die Formel 1 ein Riesen-Ding», schwärmt der siebenfache Weltmeister, «das wir nervenzerfetzend. Wir haben bereits einen Grand Prix in Austin, das ist jedes Mal eine tolle Sache. Aber nun, dank der Netflix-Serie, hat sich das Interesse hier bei euch vervielfacht. Es war naheliegend, ein Rennen wie Miami auf die Beine zu stellen, und 2023 folgt Las Vegas, das ebenfalls überdimensional wird.»

«Als ich zum ersten Mal einen Grossen Preis der USA bestritten habe, da fuhren wir noch auf einem gemischten Kurs aus Oval und Infield in Indianapolis. Heute hat die Formel 1 hier einen ganz anderen Stellenwert. Ich habe den Eindruck – die Formel 1 ist endlich in Amerika angekommen, und sie bleibt.»

«Jeder weiss, wie sportbegeistert die Amerikaner sind. Und auch Racing hat seine feste Fangemeinde, jedes Kind hier kennt NASCAR. Aber um ehrlich zu sein, habe ich nie ganz begriffen, wieso wir nicht mehr Menschen ansprechen, über einen Kern treuer Formel-1-Anhänger hinaus.»

«Ich schätze, Netflix hat hier Wunder bewirkt. Vielleicht hat es auch mit der Pandemie etwas zu tun – dass vielleicht mehr Menschen zuhause sassen und sich Netflix reinzogen und so auf ‘Drive to Survive’ gestossen sind. Jedenfalls war schon im vergangenen Jahr in Austin zu spüren, wie massiv das Interesse angezogen hat. Jetzt befinden wir uns mitten in einem Boom.»





