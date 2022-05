Miami-GP im Fernsehen: Das sind die Überholchancen

Zum ersten Mal werden die Formel-1-Piloten in dieser Woche in Miami Gas geben. Die Erwartungen sind hoch, im Live-Ticker können Fans die Action mitverfolgen. Wer nichts verpassen will, findet hier die TV-Sendezeiten..

Die Formel 1 begeht in dieser Woche eine Premiere: Erstmals werden die GP-Stars auf dem 5,41 km langen Miami International Autodrome ausrücken und die Erwartungen an das GP-Debüt in der US-Metropole sind gross. Die Werbetrommel für das Rennen in Amerika wird schon seit Wochen gerührt, entsprechend gross ist die Vorfreude auf das anstehende Rennwochenende.

Die Strecke umfasst 19 Kurven, drei Geraden und eine Schikane. Die Simulationen lassen einen Topspeed von 230 km/h erwarten, die durchschnittliche Geschwindigkeit, mit der die Piloten unterwegs sind, soll 223 km/h betragen. Die besten Überholmöglichkeiten bieten sich in den Kurven 11 und 17.

Wie die Teams muss sich auch Reifenausrüster Pirelli auf Simulationen verlassen, die Auswahl der zur Verfügung stehenden Reifenmischungen C2 (hart), C3 (Medium) und C4 (weich) fällt entsprechend konservativ aus. Pirelli-F1-Leiter Mario Isola erklärt: «Die Piste weist Ähnlichkeiten mit dem Rundkurs in Saudi-Arabien aus, allerdings fallen einige Abschnitte langsamer aus, wie etwa jener zwischen den Kurven 11 und 16. Der Rest ist ziemlich schnell und die Bahn wird gegen den Uhrzeigersinn befahren, was dazu führt, dass vor allem die Reifen auf der rechten Seite belastet werden.»

«Wir erwarten, dass sich die Streckenbedingungen im Verlauf des Wochenendes stark verbessern werden, und da ein neuer Asphalt gelegt wurde, gehen wir von einer relativ glatten Pistenoberfläche aus. Trotzdem erwarten wir von Anfang an einen recht guten Grip, da die Bahn mit Hochdruck gereinigt wurde», ergänzt der Italiener.

Wer nichts verpassen will, kann das Qualifying und Rennen im Live-Ticker auf SPEEDWEEK.com mitverfolgen. Auch im Fernsehen werden die Sessions übertragen, die entsprechenden Sendezeiten gibt’s hier.

Grand Prix von Miami im Fernsehen

Freitag, 6. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2016

02.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2017

04.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2019

06.00 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

06.30 Sky Sport F1 – Imola-GP Analyse

07.00 Sky Sport F1 – Grand Prix USA 2021

09.00 Sky Sport F1 – Grand Prix der Emilia-Romagna

11.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Las Vegas 1981

11.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Dallas 1984

12.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1985

13.15 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1986

14.00 Sky Sport F1 – Grand Prix von Detroit 1987

14.45 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1989

15.30 Sky Sport F1 – Grand Prix von Phoenix 1990

16.15 Sky Sport F1 – Imola-GP kompakt

16.45 Sky Sport F1 – GP Confidential

17.45 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Australien 2022

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

19.45 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

20.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Erstes Training

20.30 Erstes Training

22.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Fahrer

23.00 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

23.15 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Zweites Training

23.25 ServusTV – Erstes Training

23.30 Zweites Training

Samstag, 7. Mai

00.30 ServusTV – Zweites Training

02.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

03.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

09.00 Sky Sport F1 – Erstes Training Wiederholung

10.30 Sky Sport F1 – Zweites Training Wiederholung

12.00 Sky Sport F1 – Imola-GP Wiederholung

14.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

15.45 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jenson Button in Kanada 2011

16.00 Sky Sport F1 – Warm-Up, das Motorsportmagazin

16.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Teamchefs

17.30 Sky Sport F1 – GP Confidential

18.00 Sky Sport F1 – Moments of Brilliance: Fernando Alonso

18.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

18.45 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Drittes Training

19.00 Drittes Training

20.15 ServusTV – Drittes Training

21.15 Sky Sport F1 – Greatest Races: Jacques Villeneuve in Jerez 1997

21.20 ServusTV – Vorberichte Qualifying

21.30 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

21.55 SRFInfo – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 ServusTV – Beginn Berichterstattung Qualifying

22.00 Qualifying

23.00 ServusTV – Analysen

23.30 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 8. Mai

00.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

10.00 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

11.30 Sky Sport F1 – Then & Now with Verstappen

12.45 Sky Sport F1 – Qualifying Wiederholung

14.15 Sky Sport F1 – Radio Rewind: GP Emilia-Romagna 2022

14.45 Sky Sport F1 – Qualifying kompakt

17.20 Sky Sport F1 – Goodbye Kimi

19.00 Sky Sport F1 – Opening Show Miami

20.00 Sky Sport F1 – Vorberichte zum Miami-GP

20.15 ServusTV – Countdown zum Rennen

20.50 SRF2 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.25 Sky Sport F1 – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 ServusTV – Beginn Berichterstattung Grand Prix von Miami

21.30 Grosser Preis von Miami

23.10 ServusTV – Analyse

23.15 Sky Sport F1 – Analysen und Interviews

23.40 ORF1 – Motorhome

00.00 Sky Sport F1 – Pressekonferenz Rennen

00.30 ORF1 – Miami-GP Wiederholung

00.30 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook

01.00 Sky Sport F1 – Miami-GP Wiederholung

03.00 Sky Sport F1 – Ted’s Notebook