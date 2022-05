Zak Brown: «Lando Norris macht nicht viele Fehler»

McLaren-CEO Zak Brown ist sich sicher: Sein Schützling Lando Norris hat genauso viel Talent wie jeder andere im Formel-1-Feld. Der Amerikaner ist voll des Lobes für den 22-jährigen Briten.

Lando Norris schaffte es im Rennen von Imola als Dritter über die Ziellinie, damit durfte der McLaren-Star das erste McLaren-Podest in diesem Jahr bejubeln. Es war sein sechstes Mal auf dem GP-Treppchen, der ganz grosse Triumph, ein erster Platz, blieb bisher aber noch aus. McLaren-CeO Zak Brown ist sich sicher, dass der erste Sieg nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Im «F1 Nation»-Podcast sagt der Amerikaner: «Ich denke, solange wir weiterhin Fortschritte machen, wird er zufrieden sein und wissen, dass sein erster Sieg nicht mehr weit entfernt ist.» Und mit Blick auf den Vertrag von Norris, der sich bis Ende 2025 an das McLaren-Team gebunden hat, betont er: «Ich glaube, er weiss, dass wir nicht das schnellste Auto haben, und deshalb hat er so lange unterschrieben. Er weiss, dass wir es schaffen werden und glaubt an uns.»

Das Talent des 22-jährigen Engländers schätzt Brown hoch ein: «Er ist meiner Meinung nach so gut wie jeder andere in der Formel 1. Er ist unfassbar schnell, aber es gibt viele schnelle Fahrer in der Formel 1. Aber was das reine Talent angeht, hat er so viel wie jeder andere GP-Pilot.»

«Was mich am meisten beeindruckt, ist die Tatsache, dass er nicht viele Fehler macht, und wenn er einen macht, ist er sehr klein. Er überschreitet mal die Streckenbegrenzung oder verbrämst sich, aber er hat nicht sehr oft das Auto in die Streckenbegrenzung gepackt oder unter Druck Fehler gemacht», ergänzt der 50-Jährige.

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1