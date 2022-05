AlphaTauri & Williams: Farbenfrohe Kunst-Lackierungen

Sowohl AlphaTauri als auch Williams überliess einem Künstler die Gestaltung einer Sonderlackierung. Während der Williams-Look nur am Showcar zu sehen ist, geht AlphaTauri einen Schritt weiter.

Bei AlphaTauri durfte der Künstler Remote (Jay Bellicchi) vom Künstlerkollektiv «ARTPLUG» einen neuen Look für das F1-Showcar kreieren. Dabei liess er sich von den Farben der aktuellen Frühlings- und Sommer-Kollektion von AlphaTauri inspirieren. Das Auto wird in der Red Bull Energy Station, die eigens für den Miami GP geschaffen wurde, zu sehen sein.

Vor dem Rennwochenende trafen sich Pierre Gasly und Yuki Tsunoda mit Remote, um mehr über die Graffiti-Kultur und die Kunstszene von Miami zu erfahren und einen ersten Blick auf das neu lackierte Formel-1-Auto zu werfen. Als Hommage an dieses Kunstprojekt wird dasselbe Graffiti-Motiv auch auf der Kopfstütze der beiden Autos zu sehen sein, mit denen Gasly und Tsunoda in Miami an den Start gehen werden.

Darüber hinaus überraschte der Künstler Yuki Tsunoda mit einer speziellen Helm-Lackierung für das Rennen, die der Designsprache der Kopfstütze und des Showcars entspricht. «Ich bin sehr dankbar für das spezielle Helmdesign, das Jay für mich gemacht hat. Ich hatte den Helm vor heute noch nicht live gesehen und er sieht super cool aus. Ich kann es kaum erwarten, ihn auf der Strecke zu tragen», erklärte Tsunoda sichtlich erfreut.

«Ich bin ein grosser Fan der lebendigen Kunstszene hier in Miami», sagte Pierre Gasly, «und ich liebe das Design, das Remote für uns entworfen hat», fügte der Franzose an. Zusammen mit seinem Teamkollegen nutzte er den Besuch in der MetroWrapz-Anlage, um seine Sprayer-Qualitäten an einem Blanko-Helm unter Beweis zu stellen. Beide Helme, die von den Formel-1-Piloten bemalt wurden, werden Versteigert, um Geld für die «Wings For Life»-Stiftung zu sammeln, die am Sonntag, 8. Mai, einen weltweiten Wohltätigkeitslauf veranstaltet.

Beide Helme werden auch als NFT digitalisiert und können während des Rennwochenendes auf einer speziellen Homepage erworben werden. Der Käufer kann seinen NFT bis zum Ende der F1-Saison 2022 einlösen, um den physischen Helm und die Rennhandschuhe des jeweiligen Fahrers zu erhalten, die beim GP von Miami getragen wurden.

Auch das Williams-Team hat einen Renner in Graffiti-Lackierung entwerfen lassen, die Briten überliessen das Design dem zeitgenössischen US-Künstler Surge (Sergio J. Quinonez). Die Fans vor Ort können das bunte Showcar im «W South Beach» und auch in der Fan-Zone des Teams in der 846 Lincoln Road bestaunen.

WM-Stand Fahrer nach 4 von 23 Rennen

01. Leclerc 86 Punkte

02. Verstappen 59

03. Pérez 54

04. Russell 49

05. Sainz 38

06. Norris 35

07. Hamilton 28

08. Bottas 24

09. Ocon 20

10. Magnussen 15

11. Ricciardo 11

12. Tsunoda 10

13. Gasly 6

14. Vettel 4

15. Alonso 2

16. Zhou 1

17. Albon 1

18. Stroll 1

19. Schumacher 0

19. Hülkenberg 0

20. Latifi 0





WM-Stand Konstrukteure

01. Ferrari 124 Punkte

02. Red Bull Racing 113

03. Mercedes 77

04. McLaren 46

05. Alfa Romeo 25

06. Alpine 22

07. AlphaTauri 16

08. Haas 15

09. Aston Martin 5

10. Williams 1